Nawoływał w Internecie do zabijania policjantów i członków ich rodzin. 54-latek z naszego regionu usłyszał zarzuty
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali w województwie kujawsko-pomorskim 54-letniego mężczyznę, który w mediach społecznościowych nawoływał do zabijania policjantów i członków ich rodzin. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ.
Mężczyzna został zatrzymany zaledwie kilka godzin później po tym, jak funkcjonariusze CBZC ujawnili publikację. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli trzy telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM.
Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy, podejrzany zamieścił wpis, korzystając z konta utworzonego z wykorzystaniem danych niezgodnych z jego prawdziwą tożsamością. Prokurator przedstawił mu zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni.
Śledczy podkreślają, że 54-latek był już wcześniej karany za podobne przestępstwo. Po wykonaniu czynności procesowych prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji.
Za zarzucany czyn grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.