Tworzą roboty ze śmieci. Letnia Akademia Recyklingu w Bibliotece u Bełzy [zdjęcia]

2026-07-29, 21:10 Damian Klich / TB

Letnia Akademia Recyklingu. / Fot. Izabela Langner

To wakacyjny cykl spotkań ekologicznych dla dzieci od 5 do 12 lat wraz z opiekunami. Uczestnicy wzięli na warsztat elektroodpady.

- Po części wykładowej uczymy dzieci recyklingu w praktyce - mówi Paulina Czerwińska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. - Mamy stare przepalone żarówki, które zamienimy w roboty. Warsztaty cieszą się ogromną popularnością.





Letnia Akademia Recyklingu odbywa się już po raz piąty.

5 sierpnia dzieci zajmą się tekstyliami. Zapisy na zajęcia od 31.07.