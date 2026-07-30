Wakacje na sportowo. Tak bawią się na półkoloniach w Lnianie pod Świeciem
Są gry, zabawy i wycieczki. Bazą kolonii jest szkoł podstawowa, ktorą odwiedził reporter Polskiego Radia PiK.
- Po raz pierwszy postanowiliśmy zorganizować takie półkolonie dla uczniów klas I-III. Zajęcia rekreacyjne na sali, gry i zabawy, zajęcia plastyczne, wycieczki... - wymienia atrakcje Rafał Ziółkowski, prezes MUKS Spartakus z Lniana. - Chcemy zachęcić dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu, a jednocześnie odciążyć rodziców.
Relacja Marcin Dolińskiego poniżej.