Sportowy McLaren Artura palił się pod Bydgoszczą [zdjęcia]

2026-07-29, 17:41 Marcin Kupczyk / TB

Auto rozpędza się do 100 km/h w 3 sekundy. / Fot. KM PSP w Bydgoszczy

Wartość auta to około 1,5 miliona złotych. Nikt nie ucierpiał. Kierowca opuścił pojazd i wezwał strażaków.

Luksusowy samochód stanął w ogniu na drodze w Lisim Ogonie pod Bydgoszczą. Nikt nie ucierpiał, ale straty będą bardzo wysokie.



- Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu na dwóch pasach w kierunku Poznania oraz ugaszeniu pożaru - mówi st. kpt. Arkadiusz Łojewski z bydgoskiej straży pożarnej. - Nie było osób poszkodowanych. Autem podróżował tylko mężczyzna. Sam wydostał się z samochodu przed naszym przybyciem.



Spalony pojazd to sportowy McLaren Artura - jego wartość to ok. połtora miliona złotych. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest znana.



