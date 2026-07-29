Region
Pożar auta na drodze ekspresowej S10 w Lisim OgonieDamian Klich / TB 2026-07-29, 15:46
Trwa akcja gaśnicza. Nikt nie ucierpiał, ale droga jest zablokowana. Jezdnia w stronę Białych Błot bez przejazdu. Ulica Potulicka jest czasowo zamknięta. Czytaj dalej »
Bydgoszcz. Autobus komunikacji miejskiej uderzył w trzy samochody osobowe [zdjęcia]Marcin Kupczyk / TB 2026-07-29, 15:05
Do zdarzenia doszło na ul. Jagiellońskiej w pobliżu Mostu Uniwersyteckiego. Autobus linii 80 uderzył w auta czekające na światłach. Czytaj dalej »
Prezydent Bydgoszczy z listem do biskupa. W nim zarzut nieprawdziwych informacji ws. kościelnych dzwonówTatiana Adonis/JW 2026-07-29, 14:30
Spór o kościelne dzwony w Bydgoszczy. Prezydent miasta napisał w tej sprawie list do biskupa. Proboszczowi parafii św. Trójcy zarzuca rozpowszechnianie nieprawdziwych… Czytaj dalej »
Lekarze specjaliści najstarszą grupą zawodową w Kujawsko-Pomorskiem. GUS zbadał też zawody zagrożone przez AISława Skibińska-Dmitruk/JW 2026-07-29, 13:40
W regionie listę zawodów z najwyższym średnim wiekiem otwierają lekarze specjaliści. GUS przedstawił badania dotyczące zawodów. Zbadano też zawody, które… Czytaj dalej »
Uderzenie w międzynarodową działalność narkotykową. W akcji funkcjonariusze CBŚP z Bydgoszczy i ToruniaBartosz Nawrocki /JW 2026-07-29, 13:00
Sześciu podejrzanych o wytwarzanie narkotyków na masową skalę zatrzymały niemieckie i holenderskie służby, a także policjanci z bydgoskiego i toruńskiego… Czytaj dalej »
Zamiast pomóc potrąconemu psu, uciekł. Jest wyrok w sprawie właściciela czworonoga z LubrańcaJW 2026-07-29, 12:15
Rok bezwzględnego więzienia i czteroletni zakaz posiadania zwierząt - m.in. te kary wymierzył opiekunowi psa Sąd Rejonowy we Włocławku. Mężczyzna wypuścił… Czytaj dalej »
Naukowcy ponownie badają osadę Gotów w Borach Tucholskich. Miejsce odkrywa kolejne tajemnice [wideo]Marcin Doliński/JW 2026-07-29, 11:20
Historia sprzed półtora tysiąca lat na wyciągniecie ręki we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Osadą Gotów znów stała się obiektem zainteresowań naukowców… Czytaj dalej »
Rozwój Plus klubem parlamentarnym. Posłowie z regionu członkami formacji Mateusza MorawieckiegoMaciej Wilkowski, Jarosław Wieprzycki 2026-07-29, 10:40
„Zostaliśmy wyrzuceni' - tak działania kierownictwa PiS komentuje poseł z naszego regionu Łukasz Schreiber. W środę były premier Mateusz Morawiecki poinformował… Czytaj dalej »
Dachowanie osobówki na DK10 w Solcu Kujawskim. Na drodze ekspresowej S5 palił się bus [aktualizacja]Bartosz Nawrocki /JW 2026-07-29, 10:02
Dwa groźne zdarzenia na drogach regionu. Na krajowej „dziesiątce' w Solcu Kujawskim dachowało auto. Na drodze ekspresowej S5 spłonął bus. Czytaj dalej »
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