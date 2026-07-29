Za posiadanie nielegalnego tytoniu grozi mu nawet 115 tys. zł grzywny

2026-07-29, 20:02 Maciej Wilkowski / TB

61-letni mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego i stracił towar. / Fot. Materiały policji

Ponad 18 tysięcy sztuk papierosów i ponad 10 kilogramów krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli policjanci z Inowrocławia i Pakości.

Trefny towar znaleziono na jednej z posesji w gminie Barcin. Uszczuplenie należności podatkowych na szkodę Skarbu Państwa wyniosło prawie 40 tysięcy złotych.



61-letni mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego i stracił towar. Kodeks karno-skarbowy przewiduje za to karę grzywny nawet do 720 stawek dziennych (czyli ponad 115 tysięcy złotych).