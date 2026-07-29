Bydgoszcz. Autobus komunikacji miejskiej uderzył w trzy samochody osobowe [zdjęcia]

- Wszystkie pojazdy oczekiwały na zmianę świateł. W pewnym momencie autobus ruszył i uderzył w samochody osobowe - relacjonuje mówi Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Nie ma osób poszkodowanych.

W miejscu kolizji - na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Ogińskiego mogą jeszcze trwać utrudnienia. Wszyscy kierowcy uczestniczący w zdarzeniu byli trzeźwi.