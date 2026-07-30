Szukanie pracy to nie lada wyzwanie. We Włocławku doradzają, jak skutecznie to zrobić

2026-07-30, 10:29 Agnieszka Marszał /JW

Doradcy pomagali we Włocławku w poszukiwaniu pracy /fot. PUP we Włocławku

Najpierw dziesiątki ofert pracy z nazwami stanowisk, które trudno zrozumieć, potem nagranie wideo-CV, a na koniec rozmowa kwalifikacyjna ze sztuczną inteligencją - szukanie pracy może być trudne i pełne wyzwań. Jak zrobić to skutecznie? Tego na warsztatach uczą doradcy zawodowi z włocławskiego pośredniaka.

- Mówimy o tym, że najpierw trzeba się zastanowić, jakiej pracy się szuka i czy ma się odpowiednie kompetencje, bo to też jest ważne, że nazwy stanowisk się zmieniają. W dzisiejszych czasach sieć kontaktów ogromnie ważne ma znaczenie. Pokazujemy, że to nie tylko kontakty osobiste, ale kontakty w mediach społecznościowych, zakładanie kont na takich chociażby platformach, jak LinkedIn. Jak to zrobić, co to daje - mówi Aleksandra Lechowicz, starszy doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.



- Jestem tutaj pierwszy raz. W poszukiwaniu pracy jestem obecnie. Nie jest łatwo u nas, w naszym mieście niestety, jeżeli chodzi o nas, mamy. Najlepszy byłby wariant z elastycznym czasem pracy - wskazuje uczestniczka.



Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku organizuje warsztaty cyklicznie. W sierpniu zaprasza na zajęcia z rozpoznania swoich mocnych stron i autoprezentacji. Informacje można znaleźć na facebookowym profilu urzędu.