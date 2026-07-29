Lekarze specjaliści „najstarszą" grupą zawodową w Kujawsko-Pomorskiem. GUS zbadał też zawody zagrożone przez AI

2026-07-29, 13:40  Sława Skibińska-Dmitruk/JW
W regionie lekarze specjalisści otwierają listę zawodów z najwyższym średnim wiekiem/fot. Freepik/ilustracyjna

W regionie lekarze specjalisści otwierają listę zawodów z najwyższym średnim wiekiem/fot. Freepik/ilustracyjna

W regionie listę zawodów z najwyższym średnim wiekiem otwierają lekarze specjaliści. GUS przedstawił badania dotyczące zawodów. Zbadano też zawody, które są zagrożone z powodu rozwoju sztucznej inteligencji.

Lekarze specjaliści zajmują pierwsze miejsce na liście 20 zawodów z najwyższym średnim wiekiem (56 lat). Blisko 66 procent z nich ma ponad 50 lat. Tuż za nimi plasują się:

  • dentyści-specjaliści (55 lat),
  • kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej (52 lata),
  • sprzedawcy na targowiskach (52 lata),
  • pracownicy ochrony mienia (52 lata).
Z kolei ostatnie lokaty zajmują odpowiednio: przedstawiciele władz publicznych (50 lat), właściciele sklepów (50 lat) i rybacy morscy (50 lat).

Statystycy opublikowali ostatnie badania. Przyjrzeli się też pielęgniarkom.

- Wśród tych zawodów o najwyższym średnim wieku pracujących mamy również pielęgniarki ze specjalizacją do 51 lat. Z analizy danych wynika, że mimo uzyskania wyższego wykształcenia te pielęgniarki nie wchodzą na rynek pracy, nie wykonują zawodu pielęgniarki w szeroko rozumianych usługach kosmetycznych. Tu widzimy odpływ tych osób, które uzyskują tytuł magistra pielęgniarstwa - mówi Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Zawody ze średnią wieku powyżej 50 lat to także: sędziowie, duchowni, analitycy medyczni i ekonomiści. Statystycy wzięli też pod lupę zawody, które są zagrożone przez rozwój AI.

- One koncentrują się wokół pracowników do spraw finansowo-statystycznych, w średnim personelu do spraw finansowych, ale też w pracownikach obsługi biurowej, sekretarkach czy kierowników do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, ale też analityków. To co wcześniej wydawało się tym zawodem marzeń, wpływ sztucznej inteligencji coraz bardziej zagraża tym zawodom w przyszłości mogą być one zastąpione przez aplikacje - zaznacza Małgorzata Górka.

W całej Polsce w zawodach zagrożonych pracuje około 3 milionów osób. Ich średnia wieku to 41 lat. Niemal 58 procent stanowią kobiety.

Relacja Sławy Skibińskiej-Dmitruk

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