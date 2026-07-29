Lekarze specjaliści najstarszą grupą zawodową w Kujawsko-Pomorskiem. GUS zbadał też zawody zagrożone przez AI

2026-07-29, 13:40 Sława Skibińska-Dmitruk/JW

W regionie lekarze specjalisści otwierają listę zawodów z najwyższym średnim wiekiem/fot. Freepik/ilustracyjna

W regionie listę zawodów z najwyższym średnim wiekiem otwierają lekarze specjaliści. GUS przedstawił badania dotyczące zawodów. Zbadano też zawody, które są zagrożone z powodu rozwoju sztucznej inteligencji.

56 lat - tyle wynosi średni wiek lekarza specjalisty. To właśnie oni zajmują pierwsze miejsce na liście 20 zawodów z najwyższym średnim wiekiem. Blisko 66 procent z nich ma ponad 50 lat. Tuż za nimi plasują się:

dentyści-specjaliści (55 lat),

kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej (52 lata),

sprzedawcy na targowiskach (52 lata),

pracownicy ochrony mienia (52 lata).

Z kolei ostatnie lokaty zajmują odpowiednio: przedstawiciele władz publicznych (50 lat), właściciele sklepów (50 lat) i rybacy morscy (50 lat).



