Tu można zobaczyć rzeczy, które wielu kojarzą się z dzieciństwem. Z wizytą w Cekcynie [Wakacyjny przewodnik po regionie]

2026-07-30, 09:05 Maciej Wilkowski/BN

Od lewej: Tomasz Słomiński, prowadzący Maciej Wilkowski i Kinga Słomińska-Piesik/fot. Izabela Langner

„Ożywiamy historię i tworzymy przyszłość" - to hasło związane z Cekcyńskim Młynem Inicjatyw. W budynku po byłym młynie powstało miejsce pokazujące tradycje tej części Borów Tucholskich.

Młyn nie działa od 10 lat. Teraz jest tutaj mały cekcyński skansen, który funkcjonuje od czerwca. - Nie chcieliśmy burzyć tego budynku, młyn jest w naszej rodzinie już wiele lat - powiedział Tomasz Słomiński z Cekcyńskiego Młyna Inicjatyw.



W tym miejscu znajdują się nawet ponad stuletnie maszyny, które pracowały w tym młynie. - Tu jest wszystko oryginalne, tak jak w 1924 roku - wytłumaczył nasz przewodnik. - Oczywiście przez 100 lat były wykonywane różne modyfikacje, ale oryginalny środek jest do dnia dzisiejszego - dodał.



Zwiedzający mogą poznać były młyn z dwóch stron. - Można zwiedzić sam budynek młyna, zobaczyć, jak wyglądał kiedyś, jak funkcjonował i jak wyglądały te maszyny - wyjaśnił Tomasz Słomiński. - Mamy też drugą część - wystawę „Młyn jako świadek historii regionu" - dodał.



Młyn jest otwarty dla turystów przez miesiąc, ale nie codziennie. - Robimy to w formie społecznej, każdy z nas pracuje. Jeżeli ktoś chciałby tutaj przyjechać, musi nas obserwować na Facebooku bądź patrzeć na Google, bo w każdą niedzielę podajemy harmonogram na następny tydzień - wyjaśnił.



W Cekcyńskim Młynie Inicjatyw można zobaczyć przedmioty, które wielu osobom skojarzy się z dzieciństwem. - Mamy maszynki do mielenia, tasaki, palacz do kawy na piec węglowy, wagi lampy naftowe oczywiście żelazka na duszę, na węgiel, z kominem, jest konik na biegunach - wymieniała z kolei Kinga Słomińska-Piesik.



Więcej o Cekcyńskim Młynie Inicjatyw, a także o Jeleniej Wyspie w gminie Cekcyn w poniższym materiale.

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