Uderzenie w międzynarodową działalność narkotykową. W akcji funkcjonariusze CBŚP z Bydgoszczy i Torunia

2026-07-29, 13:00  Bartosz Nawrocki /JW
Funkcjonariusze CBŚP z Bydgoszczy i Torunia uderzyli w międzynarodową działalność narkotykową /fot. CBŚP

Funkcjonariusze CBŚP z Bydgoszczy i Torunia uderzyli w międzynarodową działalność narkotykową /fot. CBŚP

Sześciu podejrzanych o wytwarzanie narkotyków na masową skalę zatrzymały niemieckie i holenderskie służby, a także policjanci z bydgoskiego i toruńskiego oddziału Centralnego Biura Śledczego Policji, przy wsparciu Europolu.

Sprawców złapano na terenie Niemiec i Holandii. Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK komisarz Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego CBŚP zaangażowanie policjantów z naszego regionu wynika z faktu, że tropy w tej sprawie prowadzą do Polski.

W ramach operacji przeprowadzono przeszukania w 13 lokalizacjach, w tym 10 w Niemczech oraz trzech w Holandii. O efektach działań poinformował kom. Paweł Żukiewicz:

- Zlikwidowano dwie kompletne linie produkcyjne narkotyków syntetycznych. Najważniejszym efektem działań było ujawnienie na rozległym terenie przemysłowym przylegającym do żwirowni w dwóch w pełni wyposażonych linii służących do produkcji narkotyków syntetycznych. Pierwsza z nich była przystosowana do wytwarzania amfetaminy i wyposażona między innymi w reaktor, destylatory oraz niezbędne urządzenia pomocnicze i zaplecze materiałowe - mówi.

- Druga linia produkcyjna służyła natomiast do produkcji MDMA i posiadała odrębny reaktor, instalację do destylacji, system mieszania oraz komplet substancji chemicznych i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. Podczas realizacji ustalono, że w reaktorze o pojemności przekraczającej 1000 litrów trwała intensywna reakcja chemiczna prowadząca do wytwarzania tak zwanej pasty amfetaminowej. Na miejscu zabezpieczono również gotowy produkt - dodaje.

Czynności w tej sprawie są cały czas prowadzone.


Mówi kom. Paweł Żukiewicz

Funkcjonariusze CBŚP z Bydgoszczy i Torunia uderzyli w międzynarodową działalność narkotykową /fot. CBŚP Funkcjonariusze CBŚP z Bydgoszczy i Torunia uderzyli w międzynarodową działalność narkotykową /fot. CBŚP Funkcjonariusze CBŚP z Bydgoszczy i Torunia uderzyli w międzynarodową działalność narkotykową /fot. CBŚP Funkcjonariusze CBŚP z Bydgoszczy i Torunia uderzyli w międzynarodową działalność narkotykową /fot. CBŚP Funkcjonariusze CBŚP z Bydgoszczy i Torunia uderzyli w międzynarodową działalność narkotykową /fot. CBŚP

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