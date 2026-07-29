Naukowcy ponownie badają osadę Gotów w Borach Tucholskich. Miejsce odkrywa kolejne tajemnice [wideo]

2026-07-29, 11:20  Marcin Doliński/JW
Naukowcy ponownie badają osadę Gotów w Borach Tucholskich /fot. Marcin Doliński

Naukowcy ponownie badają osadę Gotów w Borach Tucholskich /fot. Marcin Doliński

Historia sprzed półtora tysiąca lat na wyciągniecie ręki we Wdeckim Parku Krajobrazowym. Osadą Gotów znów stała się obiektem zainteresowań naukowców. Przypatrywaliśmy się pracom terenowym.

Osada Gotów we Wdeckim Parku Krajobrazowym odkrywa kolejne swoje tajemnice. Nasz reporter był obecny podczas prac terenowych w miejscu, gdzie znajdowała się osada zamieszkiwana przez ludzi przez setki lat.

- Widzimy, że te bory mają przed sobą taki potencjał i miały go również 2000 lat temu i 1000 lat temu i to jest coś wspaniałego - mówi Daniel Siewiert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

- Wróciliśmy w miejsce, od którego w zasadzie się zaczęły nasze badania na terenie parku w 2018 roku. Prowadzimy wykopy w miejscu, gdzie stały dawne domostwa, odsłaniamy ich historię, znajdujemy wspaniałe zabytki, ale też będziemy starali się uściślić datowanie tej osady w środku Borów Tucholskich. Przede wszystkim są to fragmenty ceramiki, ale też mamy biżuterię. Odkryliśmy tutaj wspaniałą zapinkę wykonaną ze srebra, właśnie datowaną na przełom IV i V wieku naszej ery - wyjaśnia Mateusz Sosnowski z Wdeckiego Parku Krajobrazowego.

- Mamy tutaj dosyć złożony układ stratygraficzny w związku z tym, czyli mamy ślady po tych wszystkich domostwach ciągle tych 800 lat. To mniej więcej mówimy o Krakowie, to jest bardzo długa tradycja tej właśnie małej osady leśnej. My tu się staramy jak najdokładniej poznać właśnie tę przeszłość człowieka - wskazuje Olaf Popkiewicz, archeolog.

Film i zdjęcia z badań można obejrzeć poniżej.

Relacja Marcina Dolińskiego

Naukowcy ponownie badają osadę Gotów w Borach Tucholskich /wideo Marcin Doliński

Naukowcy ponownie badają osadę Gotów w Borach Tucholskich /fot. Marcin Doliński Naukowcy ponownie badają osadę Gotów w Borach Tucholskich /fot. Marcin Doliński

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