Rozwój Plus klubem parlamentarnym. Posłowie z regionu członkami formacji Mateusza Morawieckiego

2026-07-29, 10:40 Maciej Wilkowski, Jarosław Wieprzycki

Krzysztof Szczucki (z lewej) i Łukasz Schreiber są członkami Rozwoju Plus/ Fot. archiwum PR PiK

„Zostaliśmy wyrzuceni" - tak działania kierownictwa PiS komentuje poseł z naszego regionu Łukasz Schreiber. W środę były premier Mateusz Morawiecki poinformował, że stowarzyszenie Rozwój Plus będzie klubem parlamentarnym.

Przypomnijmy, we wtorek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości miał formalnie zdecydować o wykluczeniu z partii polityków, którzy nie podpisali deklaracji przynależności. Zamiast tego zapadła decyzja, że ich sprawą zajmie się rzecznik dyscyplinarny PiS.



- Generalnie odbieramy to, że de facto jesteśmy poza klubem (klub PiS - przyp. red.). Zostaliśmy wykluczeni ze wszystkich wewnętrznych komunikatorów, wyrzuceni z grup. Nawet nie dostaliśmy jakby z klubu porządków obrad, innych rzeczy. Krótko mówiąc, tutaj nie mamy pola do działania. Słyszymy, że to kilka tygodni teraz ma potrwać jakieś sprawdzanie. Nie wiem, że dlaczego nie złożyliśmy oświadczeń? - mówi Łukasz Schreiber.



Na konferencji prasowej w sejmie Mateusz Morawiecki wraz z politykami tworzącymi stowarzyszenie Rozwój Plus, poinformował, że „wspólnie, z 40 posłami i senatorami, postanowiliśmy założyć klub parlamentarny, to będzie forum do działania stowarzyszenia Rozwój Plus” - powiedział były premier.



Oprócz Łukasza Schreibera w stowarzyszeniu jest jeszcze jeden poseł z naszego regionu - Krzysztof Szczucki.