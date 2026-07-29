Paliła się hala produkcyjna w podtoruńskim Lubiczu Dolnym. Strażacy gasili wiatę z paletami [zdjęcia]

2026-07-29, 08:35 JW

Strażacy gasili pożar hali produkcyjnej w Lubiczu Dolnym /fot. OSP KSRG Złotoria

Siedem zastępów strażaków gasiło pożar hali produkcyjnej w Lubiczu Dolnym. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło we wtorek, krótko po godzinie 21. Jak poinformowała Polskie Radio PiK oficer prasowy KM PSP w Toruniu, mł. bryg. Aleksandra Starowicz, paliła się wiata stanowiska do naprawy europalet. Spłonął też znajdujący się tam sprzęt.



- Ogień przeniósł się także na ścianę oraz dach przylegającego budynku. Po ugaszeniu ognia, strażacy przeszukali teren hali. Na szczęście nie było osób poszkodowanych - dodaje.



W akcji brało udział siedem zastępów strażaków. Po ugaszeniu pożaru, za pomocą kamery termowizyjnej, sprawdzono czy nie ma ukrytych zarzewi ognia. Następnie dogaszano miejsca, w których wykryto podwyższoną temperaturę. Przyczyny pożaru ustalają policjanci.