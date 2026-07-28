Tuż przed remontem bursę opanowali policjanci. Ćwiczyli szybką eliminację zagrożeń [zdjęcia, wideo]

2026-07-28, 19:02 DW

Funkcjonariusze mieli dobrą przestrzeń do ćwiczeń - wpuszczono ich do Bursy Szkolnej przy ul. Mechaników we Włocławku przed jej remontem/ Fot. Policja

Policjanci z Grup Szybkiego Reagowania z Torunia i Włocławka ćwiczyli z funkcjonariuszami i instruktorami z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z KWP w Bydgoszczy taktyki wspólnych działań w pomieszczeniach. Obawy o ewentualne uszkodzenia nie było, bo ruszyli na bursę przeznaczoną do remontu.

Funkcjonariusze trenowali skoordynowane działania z wykorzystaniem metod manualnych i balistycznych do pokonywania przeszkód w obiektach.



- Zdobyte w ten sposób umiejętności pozwolą w czasie realizacji prawdziwych akcji na szybkie i bezpieczne wyeliminowanie zagrożeń - informują policjanci z Włocławka. - Oprócz ćwiczeń praktycznych i teoretycznych była to doskonała możliwość spotkania z kolegami pracującymi w innych jednostkach - dodają.



Funkcjonariusze mieli dobrą przestrzeń do ćwiczeń - wpuszczono ich do Bursy Szkolnej przy ul. Mechaników we Włocławku przed jej remontem.