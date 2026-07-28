Społecznicy domagają się wstrzymania budowy kąpieliska w Bydgoszczy. Chcą eksperckiej debaty
Znów gorąco wokół kąpieliska w bydgoskim Parku Centralnym. Ma powstać za rok. Tymczasem wstrzymania prac domagają się członkowie stowarzyszenia MODrzew. Powołują się na badania ekspertów. Dokument na temat przyrodniczych walorów parku miastu przekazała radna Joanna Czerska-Thomas.
Walory przyrodnicze, krajobrazowe, hydrologiczne, edukacyjne i klimatyczne - między innymi to opisuje raport dotyczący Parku Centralnego w Bydgoszczy. To tam ma powstać kąpielisko. Dokument przygotowali eksperci wraz ze stowarzyszeniem MODrzew. Raport został przekazany miastu.
- Biorąc pod uwagę argumenty zawarte w tym raporcie naprawdę nietrudno o konkluzję, że koszty środowiskowe, ale też pozostałe, są tak ogromne, że zerwanie umowy z wykonawcą na tym etapie byłoby dla miasta opcją najtańszą - podkreślała.
Z kolei zastępca prezydenta Bydgoszczy Łukasz Krupa zapewnia, że inwestycja nie wpłynie znacząco na środowisko. W planach są ograniczone wycinki drzew, powstaną tak zwane ścieżki mineralne.
- Wartość inwestycji to blisko 24 miliony złotych.
- Miasto otrzymało ok. 9 mln zł rządowego dofinansowania.
- W maju wojewoda kujawsko-pomorski wydał pozwolenie na budowę