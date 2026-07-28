Wiceminister MSZ: Większość Ukraińców mieszkających w Polsce, parę miesięcy temu nie słyszała o UPA

2026-07-28, 16:22 Żaneta Walentyn/DW

Marcin Bosacki/Fot. MSZ

- Za falę niechęci wobec Ukraińców odpowiadają w dużej mierze ksenofobiczni politycy, którzy stawiają znak równości między bardzo złą decyzją o nadaniu ukraińskiej jednostce imienia UPA a mieszkającymi w Polsce Ukraińcami - powiedział w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia PiK wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki.

Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych podkreślił, że zrównywanie tych dwóch spraw jest nieuprawnione.



- Absolutna większość Ukraińców mieszkających w Polsce, pewnie jeszcze parę miesięcy temu nie słyszała o UPA - powiedział Marcin Bosacki w rozmowie z Polskim Radiem PiK. - Z całą pewnością zdecydowana większość spośród Ukraińców mieszkających w Polsce nie jest propagatorami ideologii nacjonalistycznej, ultranacjonalistycznej UPA sprzed ponad 80 lat. Zresztą, na samej Ukrainie UPA jest w dużo większym stopniu kojarzona z partyzantką antysowiecką niż z walką przeciw Polsce i Polakom - dodał.



Marcin Bosacki komentuje w Polskim Radiu PiK ataki na Ukraińców i na broniących ich Polaków





- To, że znajdują się muskularni mężczyźni, którzy biją kobiety czy też Polaków, którzy wstawiają się za Ukraińcami w środkach komunikacji publicznej - to jest poza skalą chamstwa i z tym trzeba walczyć - ocenił w rozmowie z Polskim Radiem PiK wiceminister Bosacki. Podkreślił, że policja skutecznie reaguje w każdym takim przypadku, a to ważne.