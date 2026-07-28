Przełom w sprawie ECFC? Marszałek proponuje dodatkowe miliony i walczy o rządowe wsparcie

2026-07-28, 15:31 Mariusz Luda/KB

Marek Żydowicz zeznawał przed Sądem Okręgowym w Toruniu/fot. Mariusz Luda/archiwum

Marszałek województwa negocjuje z ministrą kultury i dziedzictwa narodowego, by wznowić rządowe finansowanie budowy drugiego etapu Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE (ECFC) w Toruniu – dowiedziało się Polskie Radio PiK. Sejmik województwa ma dołożyć dodatkowe 100 milionów złotych na budowę parkingu podziemnego.

- Wiemy, że zostaje chyba półtora roku do zakończenia tej misji finansowej, więc trzeba zbudować nową i myślę, że pani minister szuka nowego pomysłu, jak dokończyć realizację inwestycji, ale już w zupełnie innej perspektywie czasowej- mówi marszałek Całbecki. - Jesteśmy w kontakcie, rozmawiamy również o udziale samorządu województwa i deklarujemy swój udział w tym projekcie ostatecznym. Ostateczne decyzje leżą w rękach sejmiku. Zaproponowaliśmy współpracę w zakresie budowy parkingów podziemnych. Padła taka bardzo wstępna kwota 200 milionów złotych.





Jednym z powodów wstrzymania ministerialnego strumienia pieniędzy jesienią 2024 roku miały być nieprawidłowości w ECFC. „Zarzuty się nie potwierdziły" – zeznał w sądzie w trakcie procesu z austriackim biurem projektowym Marek Żydowicz, prezes Fundacji Tumult i dyrektor Festiwalu Camerimage.





- Kontrola CBA trwała, nie wiem, czy z 8 miesięcy, była kontrola poselska, ministerialna, wszystkie zakończyły się bez zaleceń, bez uwag. Jak nie z tej strony, to z innej strony, czyli nie ma zastrzeżeń. No to być może nie ma pieniędzy? I w tym momencie pojawia się pan marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, który proponuje przystąpienie jako kolejny organizator do tej instytucji i wniesienie dodatkowego finansowania-na początku w wysokości 100 milionów potem 200 milionów złotych. No i nadal projekt jest zawieszony-mówił Marek Żydowicz.

Brak rządowego wkładu 400 milionów złotych uniemożliwia start prac drugiego etapu. To budowa m.in. reprezentacyjnej sali głównej, przestrzeni targowej i centrum edukacyjnego. Przetarg został zawieszony do końca 2026 roku.

Cały kompleks ECFC miał kosztować 600 milionów złotych. Jednak z powodu olbrzymich opóźnień i sporów prawnych ostateczna kwota nie jest obecnie znana i na pewno będzie wyższa.