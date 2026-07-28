Wakacje w siodle w Branicy. „Koń to przyjaciel, to nie jest jakaś maszyna do jazdy" [zdjęcia]

2026-07-28, 13:29 Marcin Doliński/KB

W Ośrodku Jeździeckim Rumak w Branicy w powiecie świeckim trwa konny obóz sportowy/fot. Marcin Doliński

Czyszczenie, pielęgnacja i dwie jazdy dziennie. Poza tym nauka odpowiedzialności i zaufania do konia. W Ośrodku Jeździeckim Rumak w Branicy w powiecie świeckim trwa konny obóz sportowy.

Młode amazonki wypoczywają w Ośrodku Jeździeckim Rumak w Branicy w powiecie świeckim.



- Zabawa jest bardzo fajna. Na obozach można spędzić dużo czasu właśnie z końmi. Każdy konik jest zadbany, ma opiekę...

- Trzeba wyczyścić konia, a potem go osiodłać na jazdę. Czyścimy aktualnie zwierzęta z jakichś tam, prawda, „zaklejek", żeby się konik nie obtarł i zaraz będziemy siodłać na jazdę...

- Mój koń ma na imię Belvita, siadam na niej po dość długiej przerwie, bo do tej pory jeździłam często na tym siwym koniku, który stoi tam dalej i ma na imię Kamelia. Ale Belvita to też jest bardzo fajny konik...



- Koń to przyjaciel, to nie jest jakaś maszyna, na której się jeździ, skacze i tak dalej. Po prostu jest więź między jeźdźcem a koniem...

- Ja kocham akurat konie, ten kontakt po prostu mnie uspokaja, dlatego tutaj przyjeżdżam.



- Zdecydowanie przede wszystkim ważne jest zrozumienie, na czym polega ta współpraca między koniem a człowiekiem, bo to nie jest wcale taka łatwa sprawa, jakby się mogło wydawać - mówi Martyna Gerke, instruktor jeździectwa w Ośrodku Jeździeckim Rumak w Branicy. – Konia trzeba poznać, zrozumieć i wiedzieć, jak do tej relacji podchodzić.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.