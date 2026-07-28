Sprawca zabójstwa sprzed ponad 30 lat złapany w powiecie brodnickim. Kto rozpoznaje ofiarę? [wideo, portret]

Funkcjonariusze łódzkiego „Archiwum X” Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego w związku z zabójstwem mężczyzny, którego zwłoki ujawniono w lesie pod Sieradzem w styczniu 1994 roku/fot. Policja Łódź

23 lipca policjanci łódzkiego „Archiwum X” zatrzymali 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego w związku z zabójstwem mężczyzny sprzed ponad 30 lat. Zwłoki ujawniono w lesie pod Sieradzem w styczniu 1994 roku. Personaliów ofiary nie ustalono. Żmudna praca genetyków pozwoliła jednak na stworzenie portretu. Jest prośba policji o pomoc w identyfikacji tej osoby.

Ciało ukryte w lesie - personalia nieznane

Historia tej sprawy sięga 14 stycznia 1994 roku, kiedy to w kompleksie leśnym w powiecie sieradzkim odnaleziono zwłoki nieznanego mężczyzny. Ciało było częściowo ukryte pod ziemią i ściółką leśną. Na miejscu zabezpieczono liczne ślady kryminalistyczne oraz odzież należącą do ofiary. Już od chwili ujawnienia zwłok w styczniu 1994 roku nie było żadnych wątpliwości, iż doszło do zabójstwa mężczyzny i ukrycia jego ciała.





Prowadzone pierwotnie przez Prokuraturę Rejonową w Sieradzu i ówczesną Komendę Wojewódzką Policji w Sieradzu postępowanie nie przyczyniło się do ustalenia danych zamordowanego mężczyzny ani też do ustalenia tożsamości sprawców tej zbrodni.





Pobrano materiał genetyczny, oznaczono profil DNA

Po przejęciu postępowania przez Prokuraturę Okręgową w Sieradzu w grudniu 2023 roku prokurator dokonał ponownej analizy akt, w tym zgromadzonych dowodów rzeczowych i zabezpieczonych śladów. W pierwszej kolejności prokurator zlecił oznaczenie profilu DNA zabitego mężczyzny oraz oględziny zabezpieczonej i przechowywanej w magazynie dowodów rzeczowych jego odzieży. Z odzieży zabitego mężczyzny pobrano materiał biologiczny do badań genetycznych.



Badania genetyczne, rekonstrukcja twarzy

W toku śledztwa uzyskano łącznie sześć opinii z zakresu badań genetycznych, wydanych przez Instytut Genetyki Sądowej w Bydgoszczy oraz Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Ponadto biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie na zlecenie prokuratora dokonali rekonstrukcji przyżyciowego wyglądu twarzy na podstawie przekazanej do badań czaszki, z uwzględnieniem cech fenotypowych z badania DNA, a więc cech wyglądu na podstawie zapisu genetycznego zakodowanego w DNA. Odtworzony wygląd twarzy mężczyzny opublikowano w mediach w kwietniu 2026 roku.



Przeanalizowano kilkadziesiąt innych spraw karnych oraz spraw poszukiwawczych dotyczących zaginięć mężczyzn z początku lat 90. XX wieku. Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynikało jednoznacznie, że zamordowany mężczyzna w ostatnim okresie swojego życia – w połowie listopada 1993 roku – mógł przebywać w powiecie brodnickim.





Sprawca zatrzymany dzięki genetycznemu śledztwu

Przeprowadzone badania genetyczne śladów pozwoliły na ustalenie profilu DNA mężczyzny, który 23 lipca 2026 roku został w tej sprawie zatrzymany. Jest to mieszkaniec powiatu brodnickiego, który w chwili popełnienia zarzucanej mu zbrodni zabójstwa miał 17 lat . Z uwagi na wiek w chwili czynu podejrzanemu grozi kara od 8 do 15 lat pozbawienia wolności albo kara 25 lat pozbawienia wolności. Śledczy zatrzymali go 23 lipca na terenie powiatu brodnickiego, w kryjówce leśnej, gdzie zakamuflował się po dokonanej w lipcu 2026 roku, w recydywie, szczególnie zuchwałej kradzieży z włamaniem do jednego z lokali w Brodnicy na łączną szkodę blisko 150 tys. zł. złotych.

25 lipca 2026 roku Sąd Rejonowy w Sieradzu na wniosek prokuratora Prokuratury Okręgowej w Sieradzu zastosował wobec podejrzanego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.



Trzeba ustalić personalia ofiary

Apel policji do wszystkich, a w szczególności do mieszkańców Brodnicy i okolic .

- Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia lub posiadają wiedzę na temat okoliczności jego śmierci, proszone są o kontakt z Prokuraturą Okręgową w Sieradzu lub Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.



