W Kruszwicy rządzą myszy, a moc legendy o Popielu przyciąga wielu [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]

2026-07-28, 09:02  Agnieszka Marszał/KB
Mysia Wieża w Kruszwicy/fot. Agnieszka Marszał

Mysia Wieża w Kruszwicy/fot. Agnieszka Marszał

Paryż ma swoją wieżę Eiffla, Włochy Krzywą Wieżę w Pizie, a my stanęliśmy pod najsłynniejszą wieżą w Polsce, czyli pod Mysią Wieżą w Kruszwicy. To kolejny przystanek „Wakacyjnego przewodnika po regionie" Polskiego Radia PiK. Posłuchajcie, czego dowiedziała się Agnieszka Marszał.

Przypominamy legendę o złym Popielu - co prawda opowieść ta pojawia się w kilku wersjach, ale Kruszwicy najbliższa jest ta przekazana przez kronikarza Wincentego Kadłubka.

Poszukamy w mieście i okolicy myszy (Gryzomirów jest tam coraz więcej!) oraz pozostałości kruszwickiego zamku (obecna wieża nie ma wiele wspólnego z legendą!).

Ze szczytu Mysiej Wieży spojrzymy też na historyczne Morze Polaków, czyli jezioro Gopło - idealne do uprawiania sportów wodnych.

  • Agnieszkę Marszał prowadziła podczas tej podróży Aneta Obarska – przewodniczka turystyczna i pisarka.
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„Wakacyjny przewodnik po regionie"

Inowrocław
„Wakacyjny przewodnik po regionie" w Kruszwicy i okolicy/fot. Agnieszka Marszał „Wakacyjny przewodnik po regionie" w Kruszwicy i okolicy/fot. Agnieszka Marszał „Wakacyjny przewodnik po regionie" w Kruszwicy i okolicy/fot. Agnieszka Marszał „Wakacyjny przewodnik po regionie" w Kruszwicy i okolicy/fot. Agnieszka Marszał „Wakacyjny przewodnik po regionie" w Kruszwicy i okolicy/fot. Agnieszka Marszał „Wakacyjny przewodnik po regionie" w Kruszwicy i okolicy/fot. Agnieszka Marszał „Wakacyjny przewodnik po regionie" w Kruszwicy i okolicy/fot. Agnieszka Marszał „Wakacyjny przewodnik po regionie" w Kruszwicy i okolicy/fot. Agnieszka Marszał „Wakacyjny przewodnik po regionie" w Kruszwicy i okolicy/fot. Agnieszka Marszał „Wakacyjny przewodnik po regionie" w Kruszwicy i okolicy/fot. Agnieszka Marszał „Wakacyjny przewodnik po regionie" w Kruszwicy i okolicy/fot. Agnieszka Marszał „Wakacyjny przewodnik po regionie" w Kruszwicy i okolicy/fot. Agnieszka Marszał „Wakacyjny przewodnik po regionie" w Kruszwicy i okolicy/fot. Agnieszka Marszał „Wakacyjny przewodnik po regionie" w Kruszwicy i okolicy/fot. Agnieszka Marszał „Wakacyjny przewodnik po regionie" w Kruszwicy i okolicy/fot. Agnieszka Marszał „Wakacyjny przewodnik po regionie" w Kruszwicy i okolicy/fot. Agnieszka Marszał

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