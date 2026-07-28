W Kruszwicy rządzą myszy, a moc legendy o Popielu przyciąga wielu [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]
Paryż ma swoją wieżę Eiffla, Włochy Krzywą Wieżę w Pizie, a my stanęliśmy pod najsłynniejszą wieżą w Polsce, czyli pod Mysią Wieżą w Kruszwicy. To kolejny przystanek „Wakacyjnego przewodnika po regionie" Polskiego Radia PiK. Posłuchajcie, czego dowiedziała się Agnieszka Marszał.
Przypominamy legendę o złym Popielu - co prawda opowieść ta pojawia się w kilku wersjach, ale Kruszwicy najbliższa jest ta przekazana przez kronikarza Wincentego Kadłubka.
Poszukamy w mieście i okolicy myszy (Gryzomirów jest tam coraz więcej!) oraz pozostałości kruszwickiego zamku (obecna wieża nie ma wiele wspólnego z legendą!).
Ze szczytu Mysiej Wieży spojrzymy też na historyczne Morze Polaków, czyli jezioro Gopło - idealne do uprawiania sportów wodnych.
- Agnieszkę Marszał prowadziła podczas tej podróży Aneta Obarska – przewodniczka turystyczna i pisarka.
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