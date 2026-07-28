Unikatowa Jaskinia Bajka w Gądeczu poniszczona przez wandali. Sprawcy poszukiwani [wideo, zdjęcia]

2026-07-28, 08:36  Bartosz Nawrocki/KB
Tak wygląda Jaskinia Bajka po spotkaniu z wandalami/fot. Bartosz Nawrocki

Tak wygląda Jaskinia Bajka po spotkaniu z wandalami/fot. Bartosz Nawrocki

Przyrodniczy zabytek leży na terenie Nadleśnictwa Żołędowo, które przypomina, że Jaskinia „Bajka” jest ewenementem na skalę regionu. - Powstała w delikatnych, podatnych na uszkodzenia piaskowcach spajanych węglanem wapnia. Usuwanie farby z tak kruchej i porowatej struktury skalnej jest niezwykle trudne – agresywne środki chemiczne lub mechaniczne czyszczenie mogą bezpowrotnie uszkodzić jej powierzchnię.

- Wygląda to gorzej niż na zdjęciach - mówi Jakub Siedlecki, nadleśniczy Nadleśnictwa Żołędowo. - Jest to tak cenny obiekt, bo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie znajdziemy drugiej jaskini. Sposób usunięcia tych zanieczyszczeń będzie bezinwazyjny, jak najmniej szkodliwy dla środowiska. Decyzje w tym zakresie podejmie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Sprawcę czeka surowa kara. Na razie powiadomiona została policja, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i dyrektor Zespołu Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych.

- Widać, że te osoby ładnych kilkanaście minut tutaj działały - najprawdopodobniej były to dwie osoby. Tu jest wejście do takiej małej czaszy i tam, w środku również są napisy. Spróbujemy razem z nadleśnictwem przynajmniej zwiększyć prawdopodobieństwo szybszego ujęcia w przyszłości ewentualnych sprawców - dodał Jarosław Pająkowski, dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą.

Relacja Bartosza Nawrockiego

wideo: Bartosz Nawrocki

Bydgoszcz
Tak wygląda Jaskinia Bajka po spotkaniu z wandalami/fot. Nadleśnictwo Żołędowo Tak wygląda Jaskinia Bajka po spotkaniu z wandalami/fot. Nadleśnictwo Żołędowo Tak wygląda Jaskinia Bajka po spotkaniu z wandalami/fot. Nadleśnictwo Żołędowo

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