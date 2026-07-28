Unikatowa Jaskinia Bajka w Gądeczu poniszczona przez wandali. Sprawcy poszukiwani [wideo, zdjęcia]

Region
Samorząd województwa chce zbudować schrony dla pacjentów. Na razie przy czterech szpitalachMichał Zaręba/KB 2026-07-28, 12:21
W pierwszym etapie inwestycje planowane są w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku oraz Wojewódzkim Szpitalu… Czytaj dalej »
Sprawca zabójstwa sprzed ponad 30 lat złapany w powiecie brodnickim. Kto rozpoznaje ofiarę? [wideo, portret]Redakcja/KB 2026-07-28, 10:46
23 lipca policjanci łódzkiego „Archiwum X” zatrzymali 50-letniego mieszkańca powiatu brodnickiego w związku z zabójstwem mężczyzny sprzed ponad 30 lat… Czytaj dalej »
Park w Laskowicach przechodzi renowację. Drzewa już są opisane, ścieżki wytyczoneMarin Doliński/KB 2026-07-28, 10:06
Zespół Pałacowo - Parkowy w Laskowicach koło Świecia odzyskuje swój dawny blask. Już niedługo na terenie zbytkowego obiektu z połowy XIX wieku rozpocznie… Czytaj dalej »
W Kruszwicy rządzą myszy, a moc legendy o Popielu przyciąga wielu [„Wakacyjny przewodnik po regionie"]Agnieszka Marszał/KB 2026-07-28, 09:02
Paryż ma swoją wieżę Eiffla, Włochy Krzywą Wieżę w Pizie, a my stanęliśmy pod najsłynniejszą wieżą w Polsce, czyli pod Mysią Wieżą w Kruszwicy… Czytaj dalej »
O kryzysie bezdomności w Toruniu. Po raz drugi odbędzie się festiwal twórczości „Bez dachu"Monika Kaczyńska/JW 2026-07-28, 07:50
W Toruniu trwają przygotowania do drugiej edycji festiwalu twórczości o kryzysie bezdomności „Bez dachu'. Będą koncerty, spotkania, pokazy filmów i mecz… Czytaj dalej »
Społeczne ławeczki pojawią się w Inowrocławiu. Każda z nich będzie poruszać ważne społecznie tematyMarcin Glapiak/JW 2026-07-28, 06:50
W Inowrocławiu powstaną społeczne ławeczki. Przypominać będą o ważnych sprawach. Pierwsze z nich pojawią się na skwerze kobiet, co zostanie poprzedzone… Czytaj dalej »
Dzięki obrączkowaniu o ptakach wiemy więcej. Akcja ornitologów pod WłocławkiemRadosław Jagieła /JW 2026-07-27, 20:40
Ptaki mają swoje tajemnice - dokąd lecą, jak długo żyją i jak zmieniają się ich populacje. W ich odkryciu pomaga obrączkowanie, którym zajmują się… Czytaj dalej »
Będzie tablica upamiętniająca ofiary katastrofy smoleńskiej w Inowrocławiu. Temat zdominował sesjęMarcin Glapiak/JW 2026-07-27, 19:20
Dyskusja nad tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej zdominowała dzisiejszą sesję Rady Miasta Inowrocławia. Radni podjęli też decyzję… Czytaj dalej »
Zwiedzanie regionu szlakiem filmowych historii! Konkurs „Na tropie Konstelacji”Monika Kaczyńska/BN 2026-07-27, 18:00
Kamera, akcja i ... zwiedzanie! Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna zachęca do udziału w konkursie „Na tropie Konstelacji”. Chodzi o poznawanie regionu… Czytaj dalej »
Najczęściej czytane
- Koniec oględzin ludzkich szczątków znalezionych w lesie koło Rypina. Najpewniej należą do zaginionej Jowity Ziel… 24 lipca, 15:22
- Najechał samochodem na brata. Śmiertelne potrącenie w Lubówcu [zdjęcia] przedwczoraj, 14:51
- Ponad 30 posłów odchodzi z Prawa i Sprawiedliwości - ogłosił Jarosław Kaczyński 24 lipca, 12:21
- Są zarzuty dla kierowcy osobówki. Zderzył się z pociągiem i uciekł, porzucając ranną pasażerkę [AKTUALIZACJA]… 22 lipca, 16:02
- Sprawcy brutalnego pobicia ukraińskiej pary we Wrocławiu zatrzymani. Władze Ukrainy dziękują dzisiaj, 08:45