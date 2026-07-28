Unikatowa Jaskinia Bajka w Gądeczu poniszczona przez wandali. Sprawcy poszukiwani [wideo, zdjęcia]

- Wygląda to gorzej niż na zdjęciach - mówi Jakub Siedlecki, nadleśniczy Nadleśnictwa Żołędowo. - Jest to tak cenny obiekt, bo na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie znajdziemy drugiej jaskini. Sposób usunięcia tych zanieczyszczeń będzie bezinwazyjny, jak najmniej szkodliwy dla środowiska. Decyzje w tym zakresie podejmie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Sprawcę czeka surowa kara. Na razie powiadomiona została policja, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i dyrektor Zespołu Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych.



