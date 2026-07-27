Dzięki obrączkowaniu o ptakach wiemy więcej. Akcja ornitologów pod Włocławkiem

2026-07-27, 20:40  Radosław Jagieła /JW
W taki sposób obrączkowane są ptaki /fot. Rakutowskie Stacja Obrączkowania Ptaków

W taki sposób obrączkowane są ptaki /fot. Rakutowskie Stacja Obrączkowania Ptaków

Ptaki mają swoje tajemnice - dokąd lecą, jak długo żyją i jak zmieniają się ich populacje. W ich odkryciu pomaga obrączkowanie, którym zajmują się przyrodnicy-wolontariusze. W Krzewencie niedaleko Włocławka trwa obóz ornitologiczny.

Wybór miejsca nie jest przypadkowy, w bliskim sąsiedztwie znajduje się tam rezerwat „Jezioro Rakutowskie”, idealny punkt obserwacji ptasich wędrówek.

Każdy dzień w obozie zaczyna się od obchodu - od razu po wschodzie słońca. To rutynowy przegląd sieci i sprawdzenie, jakie ptaki w nich się znalazły.

- I wtedy też zbieramy te ptaki po drodze, wkładamy je do takich specjalnych materiałowych worków, do których one jakby bezpiecznie mogą trafić i potem są przetransportowane do obozu, gdzie obrączkarz się zajmuje tym, żeby je zaobrączkować i wykonać pomiary. Więc taki obchód pierwszy zaczyna się około godziny 5:00 rano albo 6:00, jeśli na przykład to jest jesień i wtedy już trochę później wschodzi słońce - dodaje Julia Frączek, wolontariuszka.

Takie obchody odbywają się co godzinę aż do zmroku. Kiedy ptak zostanie zabrany do obozu, na początku zakłada mu się metalową obrączkę.

- Tych typów troszeczkę jest. Najczęściej dajemy obrączki typu K, czyli na takie ptaki wróblowate, które najczęściej widujemy też w miastach u siebie w ogrodzie. Zakłada się obrączkę z unikatowym numerem, podobnie jak numery rejestracyjne na przykład samochodów. Po założeniu takiej obrączki następują kolejno oznaczenie gatunku i w miarę możliwości wieku i płci każdego osobnika. Stopień otłuszczenia takiego ptaka też jest sprawdzany - wskazuje Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Ornitolodzy również obserwują pierzenie, mierzą długość skrzydeł, ogon, ważą, a następnie wypuszczają na wolność. Czasem zdarzają się ptaki, które są zestresowane, więc procedura obrączkowania wydłuża się.

- Ptaki obrączkujemy po to, żeby przede wszystkim dowiedzieć się, co się dzieje z tymi ptakami w trakcie migracji. Gdzie one migrują, w jakim kierunku. Zakładamy unikatową obrączkę, więc działa też wiele innych stacji na terenie Europy. Bardziej w Europie południowo-zachodniej, to może tutaj w południowo-wschodniej jest trochę mniej, ale też już się rozwijają - wyjaśnia Stanisław Broński.

Dzięki wymianie informacji, jeśli ktoś taką obrączkę odczyta, wówczas taka osoba przesyła do właściwej stacji obrączkowania informację o tym, gdzie dany ptak aktualnie się znajduje.

Do akcji obrączkowania może dołączyć każdy. Najbliższa okazja we wrześniu i październiku. Szczegóły znajdują się na facebookowym profilu zatytułowanym „Rakutowskie Stacja Obrączkowania Ptaków”. Warto tam zajrzeć!

Więcej o akcji pod Włocławkiem można posłuchać poniżej.

Relacja Radosława Jagieły

W taki sposób obrączkowane są ptaki /fot. Rakutowskie Stacja Obrączkowania Ptaków W taki sposób obrączkowane są ptaki /fot. Rakutowskie Stacja Obrączkowania Ptaków

Region

Będzie tablica upamiętniająca ofiary katastrofy smoleńskiej w Inowrocławiu. Temat zdominował sesję

Będzie tablica upamiętniająca ofiary katastrofy smoleńskiej w Inowrocławiu. Temat zdominował sesję

2026-07-27, 19:20
Zwiedzanie regionu szlakiem filmowych historii Konkurs Na tropie Konstelacji

Zwiedzanie regionu szlakiem filmowych historii! Konkurs „Na tropie Konstelacji”

2026-07-27, 18:00
Okradała sklepy i miała papierosy bez akcyzy. 51-latka z Bydgoszczy zatrzymana

Okradała sklepy i miała papierosy bez akcyzy. 51-latka z Bydgoszczy zatrzymana

2026-07-27, 17:10
Kontrola drogowa w Bydgoszczy z nieoczekiwanym finałem. Policjanci ujawnili szereg nieprawidłowości

Kontrola drogowa w Bydgoszczy z nieoczekiwanym finałem. Policjanci ujawnili szereg nieprawidłowości

2026-07-27, 16:33
Paliła się ciężarówka na DK62 w powiecie włocławskim. Służby ustalają przyczyny pożaru

Paliła się ciężarówka na DK62 w powiecie włocławskim. Służby ustalają przyczyny pożaru

2026-07-27, 15:53
Jeden zmienił obrońcę, drugi spóźnił się na rozprawę. Będzie ciąg dalszy sprawy porwania i pobicia pod Grudziądzem

Jeden zmienił obrońcę, drugi spóźnił się na rozprawę. Będzie ciąg dalszy sprawy porwania i pobicia pod Grudziądzem

2026-07-27, 15:30
Czy dzwony w bydgoskim kościele pw. Św. Trójcy... zamilkną Urząd miasta wydał komunikat

Czy dzwony w bydgoskim kościele pw. Św. Trójcy... zamilkną? Urząd miasta wydał komunikat

2026-07-27, 13:41
Akt oskarżenia po śledztwie ws. wyłudzenia 33 milionów złotych. Sprawcy działali m.in. w Bydgoszczy i Inowrocławiu

Akt oskarżenia po śledztwie ws. wyłudzenia 33 milionów złotych. Sprawcy działali m.in. w Bydgoszczy i Inowrocławiu

2026-07-27, 12:44
Zderzenie trzech samochodów na A1 w Mniszku. Trzy osoby pod opieką ratowników medycznych

Zderzenie trzech samochodów na A1 w Mniszku. Trzy osoby pod opieką ratowników medycznych

2026-07-27, 12:27

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę