Dzięki obrączkowaniu o ptakach wiemy więcej. Akcja ornitologów pod Włocławkiem

2026-07-27, 20:40 Radosław Jagieła /JW

W taki sposób obrączkowane są ptaki /fot. Rakutowskie Stacja Obrączkowania Ptaków

Ptaki mają swoje tajemnice - dokąd lecą, jak długo żyją i jak zmieniają się ich populacje. W ich odkryciu pomaga obrączkowanie, którym zajmują się przyrodnicy-wolontariusze. W Krzewencie niedaleko Włocławka trwa obóz ornitologiczny.

Wybór miejsca nie jest przypadkowy, w bliskim sąsiedztwie znajduje się tam rezerwat „Jezioro Rakutowskie”, idealny punkt obserwacji ptasich wędrówek.



Każdy dzień w obozie zaczyna się od obchodu - od razu po wschodzie słońca. To rutynowy przegląd sieci i sprawdzenie, jakie ptaki w nich się znalazły.



- I wtedy też zbieramy te ptaki po drodze, wkładamy je do takich specjalnych materiałowych worków, do których one jakby bezpiecznie mogą trafić i potem są przetransportowane do obozu, gdzie obrączkarz się zajmuje tym, żeby je zaobrączkować i wykonać pomiary. Więc taki obchód pierwszy zaczyna się około godziny 5:00 rano albo 6:00, jeśli na przykład to jest jesień i wtedy już trochę później wschodzi słońce - dodaje Julia Frączek, wolontariuszka.



Takie obchody odbywają się co godzinę aż do zmroku. Kiedy ptak zostanie zabrany do obozu, na początku zakłada mu się metalową obrączkę.



- Tych typów troszeczkę jest. Najczęściej dajemy obrączki typu K, czyli na takie ptaki wróblowate, które najczęściej widujemy też w miastach u siebie w ogrodzie. Zakłada się obrączkę z unikatowym numerem, podobnie jak numery rejestracyjne na przykład samochodów. Po założeniu takiej obrączki następują kolejno oznaczenie gatunku i w miarę możliwości wieku i płci każdego osobnika. Stopień otłuszczenia takiego ptaka też jest sprawdzany - wskazuje Stanisław Broński z Tatrzańskiego Parku Narodowego.



Ornitolodzy również obserwują pierzenie, mierzą długość skrzydeł, ogon, ważą, a następnie wypuszczają na wolność. Czasem zdarzają się ptaki, które są zestresowane, więc procedura obrączkowania wydłuża się.



- Ptaki obrączkujemy po to, żeby przede wszystkim dowiedzieć się, co się dzieje z tymi ptakami w trakcie migracji. Gdzie one migrują, w jakim kierunku. Zakładamy unikatową obrączkę, więc działa też wiele innych stacji na terenie Europy. Bardziej w Europie południowo-zachodniej, to może tutaj w południowo-wschodniej jest trochę mniej, ale też już się rozwijają - wyjaśnia Stanisław Broński.



Dzięki wymianie informacji, jeśli ktoś taką obrączkę odczyta, wówczas taka osoba przesyła do właściwej stacji obrączkowania informację o tym, gdzie dany ptak aktualnie się znajduje.



Do akcji obrączkowania może dołączyć każdy. Najbliższa okazja we wrześniu i październiku. Szczegóły znajdują się na facebookowym profilu zatytułowanym „Rakutowskie Stacja Obrączkowania Ptaków”. Warto tam zajrzeć!



Więcej o akcji pod Włocławkiem można posłuchać poniżej.