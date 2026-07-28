Społeczne ławeczki pojawią się w Inowrocławiu. Każda z nich będzie poruszać ważne społecznie tematy

2026-07-28, 06:50 Marcin Glapiak/JW

O ławeczkach społecznych mówiły członkinie Inowrocławskiej Rady Kobiet /fot. Marcin Glapiak

W Inowrocławiu powstaną społeczne ławeczki. Przypominać będą o ważnych sprawach. Pierwsze z nich pojawią się na skwerze kobiet, co zostanie poprzedzone specjalną akcją.

- Każda ławeczka będzie miała swoją historię, swoje przesłanie i swój głos. Każda będzie zwracała uwagę na inny ważny temat społeczny, zdrowotny lub edukacyjny - mówi Anna Chodorowska z Inowrocławskiej Rady Kobiet.



- Pierwsze wydarzenie odbędzie się 12 września o godzinie 10:00 na skwerze Kobiet na osiedlu Piastowskim i będzie poświęcone przeciwdziałaniu przemocy, bezpieczeństwu oraz wsparciu osobom doświadczającym przemocy. Motto naszej pierwszej ławeczki: „Nie jesteś sama, pomoc jest bliżej niż myślisz", a akcja ma hasło „Nie milcz, reaguj" - wskazuje Dominika Chojnacka z Inowrocławskiej Rady Kobiet.



W październiku na skwerze ma pojawić się kolejna ławeczka, tym razem w kolorze różowym. Ta będzie dotyczyła zdrowia i badań profilaktycznych.