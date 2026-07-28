O kryzysie bezdomności w Toruniu. Po raz drugi odbędzie się festiwal twórczości „Bez dachu"

2026-07-28, 07:50 Monika Kaczyńska/JW

Tak wyglądała pierwsza edycja toruńskiego festiwalu twórczości o kryzysie bezdomności „Bez dachu”/fot: Michał Zaręba (archiwum)

W Toruniu trwają przygotowania do drugiej edycji festiwalu twórczości o kryzysie bezdomności „Bez dachu". Będą koncerty, spotkania, pokazy filmów i mecz Reprezentacji Polski Bezdomnych - zapowiada Michał Piszczek z Serca Torunia.

- W tym roku będziemy mieć dwa przedstawienia teatru Układ Formalny z Wrocławia, monodram pod tytułem Pustostan. Oprócz tego będzie koncert na zakończenie. Możemy już zdradzić, że będzie grała toruńska gwiazda Paraliż Band. Zagra też zespół z Poznania Brudne Dzieci Sida. Będzie mecz Reprezentacji Polski Bezdomnych. To są ludzie, którzy zdobyli w zeszłym roku brązowy medal na mistrzostwach świata. To są ludzie, którzy borykają się z kryzysem bezdomności lub z niego wychodzą i grają z Orzełkiem na piersi.

Chcemy, żeby zagrali z toruńskimi sportowcami - mówi Michał Piszczek.



Festiwal w Toruniu odbędzie w dniach 12-13 września. Organizatorem jest Stowarzyszenie Serce Torunia i Fundacja Sercownia.