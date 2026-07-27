Paliła się ciężarówka na DK62 w powiecie włocławskim. Służby ustalają przyczyny pożaru
Pożar ciężarówki na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Kuczyna w powiecie włocławskim ugaszony. Do zdarzenia doszło o godzinie 14:00.
O szczegółach mówił bryg. Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.
- Droga krajowa nr 62, podczas działań była zablokowana. W tej chwili sytuacja jest opanowana. Dobra informacja, że nie ma osób poszkodowanych. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia, prawdopodobnie w wyniku wady technicznej ciężarówki - wskazuje.
Pożar gasiły dwa zastępy strażaków.