Okradała sklepy i miała papierosy bez akcyzy. 51-latka z Bydgoszczy zatrzymana

2026-07-27, 17:10 Damian Klich/JW

W ręce policjantów wpadła 51-letnia Bydgoszczanka, która okradała sklepy/fot. Pixabay

51-letnia Bydgoszczanka wpadła w jednym z marketów na Wyżynach. Kobieta okradała sklepy, a w mieszkaniu miała papierosy bez akcyzy. Usłyszała zarzuty.

Historia zaczyna się od sobotniej wizyty 51-latki w jednym z marketów na bydgoskich Wyżynach. Wówczas do policjantów wpłynęło zgłoszenie o kradzieży. Na miejsce skierowano patrol.



Podczas czynności, śledztwo policjantów wykazało, że na liście kobiety było kilka innych sklepów. Łupy złodziejki to artykuły spożywcze i drogeryjne o wartości ponad 1 100 złotych.



Przy okazji policja przeszukała jej mieszkanie, w którym znaleziono część skradzionych rzeczy oraz prawie 50 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Skarb Państwa stracił w ten sposób ponad 1 500 złotych. Bydgoszczanka usłyszała zarzuty licznych kradzieży.