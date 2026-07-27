Kontrola drogowa w Bydgoszczy z nieoczekiwanym finałem. Policjanci ujawnili szereg nieprawidłowości

Kontrola drogowa w Bydgoszczy z nieoczekiwanym finałem/fot. Pixabay
Policjanci z bydgoskiej „drogówki” zatrzymali do kontroli kierującą Seatem Leonem. Powodem zatrzymania była przekroczona prędkość. Jednak to był dopiero początek. Podjęte przez patrol czynności szybko wykazały kilka nieprawidłowości, których konsekwencją będą poważne zarzuty. Na dodatek pasażer był poszukiwany listem gończym oraz nakazem doprowadzenia i podawał nieprawdziwe dane osobowe.
W minioną sobotę tuż po godz. 12 patrol wydziału ruchu drogowego bydgoskiej komendy kontrolował prędkość pojazdów na ulicy Fordońskiej w Bydgoszczy. Pomiar prędkości nadjeżdżającego seata wskazywał, iż kierująca nim przekroczyła dopuszczalną w tym miejscu prędkość o 25 km/h, po czym została zatrzymana do kontroli drogowej. Wówczas okazało się, że jest wiele niejasności dotyczących auta.
Po sprawdzeniu dokumentów od pojazdu oraz danych go dotyczących w policyjnych systemach okazało się, że ma założone tablice rejestracyjne od innego samochodu. Na dodatek seat nie był zarejestrowany, co świadczyło o niedopuszczeniu go do ruchu na terenie Polski.
W sprawie kierowania przez 27-latkę pojazdem używając do tego tablic rejestracyjnych od innego auta, a do tego niedopuszczonym do ruchu z uwagi na brak rejestracji, będzie prowadzone prokuratorskie śledztwo. Zgodnie z artykułem 306c kodeksu karnego osoba, która używa tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją umieszczono, albo używa jako autentycznej podrobionej lub przerobionej tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Mieszkanka powiatu toruńskiego odpowie również za przekroczenie prędkości na drodze.
Pasażer był poszukiwany listem gończym
To jednak nie było wszystko. Razem z 27-latką podróżował 33-latek. Również on został wylegitymowany przez policjantów. Jak się okazało, mężczyzna podawał nieprawdziwe personalia. Mimo tego funkcjonariusze ustalili jego faktyczne dane w policyjnych systemach informatycznych. Wyszło na jaw, że mieszkaniec Torunia był poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Siedlcach oraz nakazem doprowadzenia przez Sąd Rejonowy w Toruniu celem doprowadzenia do aresztu.
Przybyły na miejsce kolejny patrol przewiózł zatrzymanego mężczyznę do komisariatu, gdzie zostały z nim wykonane dalsze czynności związane z wykroczeniem dotyczące podania legitymującemu go funkcjonariuszowi nieprawdziwych danych personalnych. W sprawie tego wykroczenia policjanci sporządzili dokumentację do skierowania wniosku o ukaranie do sądu. Teraz 33-latka czeka wielomiesięczna odsiadka oraz kolejne konsekwencje prawne.
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