Czy dzwony w bydgoskim kościele pw. Św. Trójcy... zamilkną? Urząd miasta wydał komunikat

2026-07-27, 13:41 Natasza Trzebuchowska/BN

Kościół Św. Trójcy w Bydgoszczy/fot. Natasza Trzebuchowska

Parafia Świętej Trójcy ogłosiła w niedzielę na swojej stronie internetowej, że dzwony w kościele mają zamilknąć, ponieważ, jak czytamy, „przekraczają normy emisji dźwięku dopuszczalne w strefie miejskiej”. Powołano się na informację z Urzędu Miasta Bydgoszczy. Tymczasem władze grodu nad Brdą wydały komunikat.

Jak poinformowało Polskie Radio PiK biuro prasowe Urzędu Miasta Bydgoszczy, nie została podjęta decyzja, która zabrania używania dzwonów w kościele pw. Św. Trójcy. Informację tę potwierdził wydany przed godz. 12 oficjalny komunikat władz miasta. - Miasto Bydgoszcz nie wydało decyzji zobowiązującej parafię pw. Św. Trójcy do wyłączenia dzwonów. Nie zakazywaliśmy używania dzwonów w żadnym innym bydgoskim kościele - czytamy w komunikacie.



Dalej napisano, że 8 lipca do Wydziału Ochrony Środowiska miejskiego urzędu wpłynęło zgłoszenie interwencyjne (zainicjowane przez mieszkańców) przekazane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uciążliwości hałasowej. - Zgłoszenie zobowiązuje Miasto do podjęcia działań wyjaśniających - tłumaczą władze Bydgoszczy. - Zgodnie z ogólnopolskimi przepisami (wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 roku) dopuszczalny poziom hałasu dla terenów śródmiejskich, dla pory dziennej wynosi 55dB - dodają. Urząd przypomina, że jeśli pomiary wykażą przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu, przepisy pozwalają na wydanie decyzji administracyjnej nakazującej ich dotrzymanie.



Jednak zanim to ogłoszenie ujrzało światło dzienne, można było zauważyć wyraźny sprzeciw internautów wobec domniemanego wyciszenia dzwonów. Nasza reporterka zapytała także mieszkańców, co sądzą o tej sprawie:



- To taka tradycja, wszystko ma swój urok;

- To kwestia przyzwyczajenia do dźwięku, dla mnie dzwony mogłyby całą noc grać;

- Mieszkamy akurat przy kościele to jest głośno, ale każdy ma swój próg wrażliwości;

- Całe życie dzwonili to niech dzwonią - usłyszała Natasza Trzebuchowska.



Dzwony w kościele pw. Św. Trójcy zamontowane zostały w 1912 roku.



Komunikat Urzędu Miasta Bydgoszczy:

Miasto Bydgoszcz nie wydało decyzji zobowiązującej parafię Św. Trójcy do wyłączenia dzwonów.

Nie zakazywaliśmy używania dzwonów w żadnym innym bydgoskim kościele.

Do Wydziału Ochrony Środowiska UM w dniu 8 lipca br. wpłynęło zgłoszenie interwencyjne (zainicjowane przez mieszkańców) przekazane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uciążliwości hałasowej. Zgłoszenie zobowiązuje Miasto do podjęcia działań wyjaśniających.

Zgodnie z ogólnopolskimi przepisami (wynikającymi z rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 roku) dopuszczalny poziom hałasu dla terenów śródmiejskich, dla pory dziennej wynosi 55dB. Stwierdzone przekroczenie takich poziomów może skutkować nałożeniem decyzji administracyjnej nakazującej dotrzymanie ww. poziomu z sankcjami za jego przekroczenia.

W przypadku pomiarów hałasu, które nie wykażą przekroczeń odstępuje się od wszczęcia postępowania w przedmiocie wydania ww. decyzji.

Dlatego jeszcze przed wszczęciem postępowania parafia została poinformowana o możliwości podjęcia działań ograniczających, ponieważ przypadku przeprowadzenia pomiarów hałasu, które nie wykażą przekroczeń odstępuje się od wszczęcia postępowania.

Te same procedury realizowane są w innych polskich miastach, a parafie mając na uwadze ochronę środowiska przed hałasem często wprowadzają modyfikację w pracy urządzeń.

Prezydent Bydgoszczy zwróci się do Biskupa Bydgoskiego z prośbą o przekazywanie mieszkańcom rzetelnych i zgodnych z prawdą informacji w ogłoszeniach duszpasterskich.