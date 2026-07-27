Zderzenie trzech samochodów na A1 w Mniszku. Trzy osoby pod opieką ratowników medycznych

2026-07-27, 12:27 Natasza Trzebuchowska/BN

Fot. ilustracyjna

Do zderzenia trzech samochodów osobowych doszło na autostradzie A1 w rejonie Mniszka w powiecie świeckim. Trzy osoby są pod opieką ratowników medycznych, a kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Autami łącznie podróżowało siedem osób. Na miejscu pracują trzy zastępy straży pożarnej oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego.



W kierunku Gdańska występują utrudnienia w ruchu. Szybki pas autostrady jest zablokowany, trzeba jechać prawą stroną. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.