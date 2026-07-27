2026-07-27, 18:00 Monika Kaczyńska/BN

Zwiedzanie regionu szlakiem filmowych historii! Konkurs „Na tropie Konstelacji”/fot. Pixabay/ilustracyjna

Kamera, akcja i ... zwiedzanie! Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna zachęca do udziału w konkursie „Na tropie Konstelacji”. Chodzi o poznawanie regionu odwiedzając miejscowości, które były planami zdjęciowymi filmów i seriali.

Tych w Kujawsko-Pomorskiem nie brakuje. - Biskupin, Bydgoszcz, Chełmno, Ciechocinek, Górzno, Grudziądz, Koronowo - wymienia Beata Sawińska, prezes Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej.



Wystarczy wziąć ze sobą specjalną mapę, zebrać osiem pieczątek i dołączyć do konkursu. - Chcemy pokazać, że wokół tych miejsc są również inne ciekawe lokalizacje, które przy okazji można odkrywać - mówi Beata Sawińska. - Zachęcamy nie do komórkowego, tylko do analogowej formy podróżowania z fajnie namalowaną mapką - dodaje.



Konkurs trwa do końca października. Szczegóły można znaleźć na kujawsko-pomorskie.travel.

