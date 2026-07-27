2026-07-27, 10:44 BN

43-latka pływała skuterem wodnym i wpadła w ręce policyjnych wodniaków. Była poszukiwana/fot. KPP w Radziejowie

Radziejowscy policjanci patrolujący akweny zatrzymali w niedzielę poszukiwaną 43-latkę. Kobieta wpadła w ręce mundurowych, gdy pływała skuterem wodnym po jeziorze Gopło. Zgodnie z nakazem sądu miała do zapłacenia zaległą grzywnę.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Połajewek (pow. radziejowski). Podczas sprawdzania danych 43-letniej mieszkanki województwa mazowieckiego w policyjnych systemach informatycznych wyszło na jaw, że jest ona poszukiwana przez Sąd Rejonowy w Wołominie. Powodem poszukiwań był nakaz doprowadzenia do najbliższego aresztu śledczego lub zakładu karnego za nieopłaconą karę grzywny w wysokości 1000 złotych.



Kobieta uniknęła odsiadki, poprzez natychmiastowe wpłacenie zaległej kwoty na konto sądu. Po ukazaniu dowodu wpłaty oraz sporządzeniu przez funkcjonariuszy stosownej dokumentacji, 43-latka została zwolniona.