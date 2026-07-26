Pogoda nie jest łaskawa dla rolników. Wykorzystują każdą okazję, aby zebrać plon

2026-07-26, 18:01  Ireneusz Sanger / TB
Żniwa w Kujawsko-Pomorskiem. / Fot. Ireneusz Sanger

Żniwa w Kujawsko-Pomorskiem. / Fot. Ireneusz Sanger

W niedzielę (26.07.) wiele kombajnów pracuje na polach, przemieszczają się po drogach, podobnie jak ciągniki z przyczepami. Do kierowców apelujemy o cierpliwość i niewyprzedzanie na siłę.

- Plony są, więc trzeba zebrać. Podobno w poniedziałek może już padać - uważa Norbert Śrubas. - Wczoraj młóciliśmy rzepak, dziś pszenicę.

- Trzeba młocić, bo zboże najważniejsze. Do kościoła pójdę kiedy indziej - mówi Zbigniew Wasilewski. - Syn młóci, ja odwożę. Żeby tylko pogoda dopisała, to będzie dobrze.

Pełna relacja poniżej.

Relacja Ireneusza Sangera

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