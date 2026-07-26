Pogoda nie jest łaskawa dla rolników. Wykorzystują każdą okazję, aby zebrać plon

Region
W USA wzrosła liczba zachorowań na odrę. To najwyższy poziom od trzech dekadPAP / TB 2026-07-26, 23:02
Większość przypadków dotyczy nieszczepionych dzieci i młodzieży. Czytaj dalej »
Cykliści opanowali Bydgoszcz. Do przejechania mieli prawie 40 kilometrów [zdjęcia]Jarosław Wieprzycki / TB 2026-07-26, 22:22
120 osób wystartowało w 7. Rajdzie Rowerowym Opiekuna Podróżników na bydgoskim Błoniu. W zawodach wzięli udział też przyjezdni z regionu. Czytaj dalej »
Wiemy, co kryje twarz pomnika Matki Boskiej we wsi Konotopie [zdjęcia]Michał Zaręba / TB 2026-07-26, 18:52
Autorem gigantycznego, bo liczącego ponad 50 metrów monumentu, jest Adam Kuba Matejkowski. Rzeźbiarz od lat mieszka w Płowężu w województwie kujawsko-p… Czytaj dalej »
Brodnica świętuje. Takie atrakcje przygotowano na przedzamczu [zdjęcia]Mariusz Luda / TB 2026-07-26, 16:57
Regionalne smaki, ekologiczne produkty, koncerty gwiazd oraz moc atrakcji dla całych rodzin - na brodnickim przedzamczu odbywa się XIX Jarmark Ekologiczny z… Czytaj dalej »
Auto osobowe uderzyło w latarnię w Grudziądzu [zdjęcia]TB 2026-07-26, 15:28
Do zdarzenia doszło w niedzielę (26.07.) po godz. 5 rano przy ul. Piłsudskiego. Brak osób poszkodowanych. Czytaj dalej »
Najechał samochodem na brata. Śmiertelne potrącenie w Lubówcu [zdjęcia]Jarosław Wieprzycki / TB 2026-07-26, 14:51
Nie żyje mężczyzna potrącony przez kierującego samochodem osobowym. Do wypadku doszło na lokalnej drodze. Czytaj dalej »
W Rypinie ruszyły wojewódzkie pikniki z Perseidami [zdjęcia]Mariusz Luda / TB 2026-07-26, 14:28
Rypin oficjalnie zainaugurował wojewódzki wakacyjny cykl pikników astronomicznych „Obserwujemy Perseidy w Astrobazach”. Czytaj dalej »
Bitwa na triki w Toruniu. Na starcie deskorolki, rolki, hulajnogi i rowery [zdjęcia]Mariusz Luda/KB 2026-07-26, 11:30
Ewolucje pod gołym niebem przyciągnęły setki młodych pasjonatów sportów ekstremalnych, ale uprawianych bezpiecznie. Wydarzenie pod nazwą Toruń Freestyle… Czytaj dalej »
Raciążek wybiera. Trzech kandydatów, jedno stanowiskoRadosław Jagieła / TB 2026-07-26, 10:04
Trwa głosowanie w przedterminowych wyborach na wójta gminy Raciążek w powiecie aleksandrowskim. To konieczność po śmierci wcześniejszego włodarza - Piotra… Czytaj dalej »
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