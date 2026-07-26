Cykliści opanowali Bydgoszcz. Do przejechania mieli prawie 40 kilometrów [zdjęcia]

2026-07-26, 22:22  Jarosław Wieprzycki / TB
7. Rajd Rowerowy Opiekuna Podróżników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Jarosław Wieprzycki

7. Rajd Rowerowy Opiekuna Podróżników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Jarosław Wieprzycki

120 osób wystartowało w 7. Rajdzie Rowerowym Opiekuna Podróżników na bydgoskim Błoniu. W zawodach wzięli udział też przyjezdni z regionu.

- Byliśmy też w zeszłym roku. Jesteśmy z Gniewkowa. 56 km mamy już przejechane - mówią uczestnicy, z którymi rozmawiał nasz reporter. - Ładna pogoda, ciekawa trasa i towarzystwo.

- Wyruszamy spod pomnika lotników, jedziemy do Lisiego Ogona, a potem Murowaniec, Lipniki, Ciele... Aż dojedziemy do Aeroklubu Bydgoskiego. W naszym rajdzie może wziąć udział każdy powyżej 10 lat - zachęca Krzysztof Załóg, prezes Bydgoskiego Klubu Turystycznego „Rowerowe Błonie".

Nagrodą za pierwsze miejsce jest przelot szybowcem nad Bydgoszczą.

Relacja Jarosława Wieprzyckiego

Bydgoszcz
7. Rajd Rowerowy Opiekuna Podróżników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Jarosław Wieprzycki 7. Rajd Rowerowy Opiekuna Podróżników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Jarosław Wieprzycki 7. Rajd Rowerowy Opiekuna Podróżników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Jarosław Wieprzycki 7. Rajd Rowerowy Opiekuna Podróżników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Jarosław Wieprzycki 7. Rajd Rowerowy Opiekuna Podróżników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Jarosław Wieprzycki 7. Rajd Rowerowy Opiekuna Podróżników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Jarosław Wieprzycki 7. Rajd Rowerowy Opiekuna Podróżników na bydgoskim Błoniu. / Fot. Jarosław Wieprzycki

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