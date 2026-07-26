W Rypinie ruszyły wojewódzkie pikniki z Perseidami [zdjęcia]

2026-07-26, 14:28 Mariusz Luda / TB

„Obserwujemy Perseidy w Astrobazach” w Rypinie. / Fot. Mariusz Luda

Rypin oficjalnie zainaugurował wojewódzki wakacyjny cykl pikników astronomicznych „Obserwujemy Perseidy w Astrobazach”.

- Celem akcji jest popularyzacja nauki i obserwacje meteorów przed sierpniowym maksimum roju – informuje Polskie Radio PiK Małgorzata Gołębiewska z Astrobazy w Rypinie.



Wśród atrakcji nie zabrakło pokazów i obserwacji, konkursu plastycznego, ale i warsztatów „Weź skrawek nieba do domu”.



Projekt organizowany przez Kujawsko-Pomorską Akademię Innowacji we współpracy z województwem potrwa w regionie do końca wakacji.



Relacja z imprezy poniżej.