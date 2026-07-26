W Rypinie ruszyły wojewódzkie pikniki z Perseidami [zdjęcia]
Rypin oficjalnie zainaugurował wojewódzki wakacyjny cykl pikników astronomicznych „Obserwujemy Perseidy w Astrobazach”.
- Celem akcji jest popularyzacja nauki i obserwacje meteorów przed sierpniowym maksimum roju – informuje Polskie Radio PiK Małgorzata Gołębiewska z Astrobazy w Rypinie.
Wśród atrakcji nie zabrakło pokazów i obserwacji, konkursu plastycznego, ale i warsztatów „Weź skrawek nieba do domu”.
Projekt organizowany przez Kujawsko-Pomorską Akademię Innowacji we współpracy z województwem potrwa w regionie do końca wakacji.
Relacja z imprezy poniżej.