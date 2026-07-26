Bitwa na triki w Toruniu. Na starcie deskorolki, rolki, hulajnogi i rowery [zdjęcia]

2026-07-26, 11:30  Mariusz Luda/KB
Toruń Freestyle Battle/fot. Mariusz Luda

Toruń Freestyle Battle/fot. Mariusz Luda

Ewolucje pod gołym niebem przyciągnęły setki młodych pasjonatów sportów ekstremalnych, ale uprawianych bezpiecznie. Wydarzenie pod nazwą Toruń Freestyle Battle pokazało, że pumptrack czy skatepark to idealne miejsca do rozwijania pasji.

- Rolki, deskorolki oczywiście, a później pokaz trików. Te zawody pokazują bardzo różne podejście do tego tak zwanego ulicznego freestyle'u - mówił Marcin Wiśniewski ze Stowarzyszenia GO Sport.

  • Dla kibiców i uczestników przygotowano bezpłatne warsztaty i szkolenia rolkowe z instruktorem, profesjonalne pokazy trików oraz konkursy z nagrodami.

Więcej w relacji Mariusza Ludy:

Relacja Mariusza Ludy

Toruń
Toruń Freestyle Battle/fot. Mariusz Luda Toruń Freestyle Battle/fot. Mariusz Luda Toruń Freestyle Battle/fot. Mariusz Luda Toruń Freestyle Battle/fot. Mariusz Luda Toruń Freestyle Battle/fot. Mariusz Luda Toruń Freestyle Battle/fot. Mariusz Luda Toruń Freestyle Battle/fot. Mariusz Luda Toruń Freestyle Battle/fot. Mariusz Luda Toruń Freestyle Battle/fot. Mariusz Luda

Region

Auto osobowe uderzyło w latarnię w Grudziądzu [zdjęcia]

Auto osobowe uderzyło w latarnię w Grudziądzu [zdjęcia]

2026-07-26, 15:28
Śmiertelne potrącenie w Lubowcu w powiecie lipnowskim [zdjęcia]

Śmiertelne potrącenie w Lubowcu w powiecie lipnowskim [zdjęcia]

2026-07-26, 14:51
W Rypinie ruszyły wojewódzkie pikniki z Perseidami [zdjęcia]

W Rypinie ruszyły wojewódzkie pikniki z Perseidami [zdjęcia]

2026-07-26, 14:28
Raciążek wybiera. Trzech kandydatów, jedno stanowisko

Raciążek wybiera. Trzech kandydatów, jedno stanowisko

2026-07-26, 10:04
Dachowanie samochodu osobowego pod Pakością

Dachowanie samochodu osobowego pod Pakością

2026-07-26, 08:33
W kościele, pod pomnikiem i konną paradą. Tak świętował 16. Pułk Ułanów Wielkopolskich [zdjęcia]

W kościele, pod pomnikiem i konną paradą. Tak świętował 16. Pułk Ułanów Wielkopolskich [zdjęcia]

2026-07-25, 21:48
Rybna uczta w Tleniu. Gospodynie przygotowały zupy, klopsiki, paprykarze [zdjęcia]

Rybna uczta w Tleniu. Gospodynie przygotowały zupy, klopsiki, paprykarze [zdjęcia]

2026-07-25, 20:24
Tak się bawi gmina Śliwice Przez dwa dni mieszkańcy jedzą, śpiewają i tańczą z gwiazdami

Tak się bawi gmina Śliwice! Przez dwa dni mieszkańcy jedzą, śpiewają i tańczą z gwiazdami

2026-07-25, 19:26
Te szkolenia przygotowują na różne kryzysy. Organizuje je bezpłatnie PCK Bydgoszcz

Te szkolenia przygotowują na różne kryzysy. Organizuje je bezpłatnie PCK Bydgoszcz

2026-07-25, 16:40

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę