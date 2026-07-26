Bitwa na triki w Toruniu. Na starcie deskorolki, rolki, hulajnogi i rowery [zdjęcia]
Ewolucje pod gołym niebem przyciągnęły setki młodych pasjonatów sportów ekstremalnych, ale uprawianych bezpiecznie. Wydarzenie pod nazwą Toruń Freestyle Battle pokazało, że pumptrack czy skatepark to idealne miejsca do rozwijania pasji.
- Rolki, deskorolki oczywiście, a później pokaz trików. Te zawody pokazują bardzo różne podejście do tego tak zwanego ulicznego freestyle'u - mówił Marcin Wiśniewski ze Stowarzyszenia GO Sport.
- Dla kibiców i uczestników przygotowano bezpłatne warsztaty i szkolenia rolkowe z instruktorem, profesjonalne pokazy trików oraz konkursy z nagrodami.
Więcej w relacji Mariusza Ludy: