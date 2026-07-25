Rybna uczta w Tleniu. Gospodynie przygotowały zupy, klopsiki, paprykarze [zdjęcia]

2026-07-25, 20:24  Marcin Doliński/KB
Dzień Ryby zorganizowano w Tleniu w Borach Tucholskich. Pyszności serwowały koła gospodyń wiejskich/fot. Marcin Doliński

Dzień Ryby zorganizowano w Tleniu w Borach Tucholskich. Pyszności serwowały koła gospodyń wiejskich/fot. Marcin Doliński

Smażone, z grila, w occie, czy w sałatce. Dzień Ryby zorganizowano w Tleniu w Borach Tucholskich. Pyszności serwowały koła gospodyń wiejskich.

- Jestem z Koła Gospodyń Wiejskich w Werach. Dzisiaj podajemy zupę rybną z lina - świetną. Mamy też paprykarz w słoiczkach.

Józef Malinowski, prezes Bractwa Czarnej Wody: - Dzień Ryby? No wiadomo, że jak się jest nad Zalewem Gródeckim czy Żurskim oraz nad Wdą, to się łowi ryby, a potem się je zjada, chociażby pstrąga, lipienia.

Sołectwo Tleń proponuje zupę rybną, ryby w occie, klopsiki rybne, chleb ze smalcem i szeroki asortyment ciast. - Wszystko jest robione przez nas - usłyszał reporter Polskiego Radia PiK Marcin Doliński.

  • Wydarzenie przy domu Młynarza potrwa do godziny 20:00, a potem zacznie się zabawa.

Relacja Marcina Dolińskiego

Tuchola
Dzień Ryby zorganizowano w Tleniu w Borach Tucholskich. Pyszności serwowały koła gospodyń wiejskich/fot. Marcin Doliński Dzień Ryby zorganizowano w Tleniu w Borach Tucholskich. Pyszności serwowały koła gospodyń wiejskich/fot. Marcin Doliński Dzień Ryby zorganizowano w Tleniu w Borach Tucholskich. Pyszności serwowały koła gospodyń wiejskich/fot. Marcin Doliński Dzień Ryby zorganizowano w Tleniu w Borach Tucholskich. Pyszności serwowały koła gospodyń wiejskich/fot. Marcin Doliński

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