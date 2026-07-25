Te szkolenia przygotowują na różne kryzysy. Organizuje je bezpłatnie PCK Bydgoszcz
Gdzie się ukryć, jak spakować plecak ewakuacyjny, w jaki sposób walczyć z dezinformacją i pomóc innym podczas zagrożenia? Między innymi tego mogli dowiedzieć się uczestnicy Warsztatów Ochrony Ludności. Pierwsze zajęcia odbyły się w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy.
- Warto znać podstawy, choćby po to, by wiedzieć jak zareagować i nie spanikować, żeby ochronić siebie i najbliższych, ewentualnie pomóc komuś. Te warsztaty są dla dobra ogółu - mówili uczestnicy warsztatów.
- Szkolenia prowadzone są do końca listopada - mówi Tomasz Okoński, dyrektor kujawsko-pomorskiego PCK. - Można się po prostu zapisać. Gdy zbierze się grupa zapraszamy takie osoby tutaj do nas lub jedziemy do firmy. Mamy ponad 100 osób indywidualnych i kilkadziesiąt firm, więc to jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie. Chcemy na terenie województwa przeprowadzić 250 takich warsztatów.
- Na bezpłatne „Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności” można się zapisać przez stronę Polskiego Czerwonego Krzyża: TUTAJ