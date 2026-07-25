W Płowcach pod Radziejowem przez weekend będą wychwalać konopie. Zalet mają bez liku

Według „Columbia History of the World”, „najwcześniejsza znana tkanina była najwyraźniej zrobiona z konopi, które zaczęto wykorzystywać w ósmym tysiącleciu przed naszą erą”/fot. Pixabay
Wykłady eksperckie i panele dyskusyjne, pokazy sprzętu rolniczego, labirynt konopny, stoiska z odzieżą i kosmetykami z konopi włóknistych, do tego pyszne jedzenie i atrakcje dla najmłodszych. To wszystko w programie Święta Konopi, które w sobotę i niedzielę (25 - 26 lipca) odbędą się w Płowcach koło Radziejowa.
- To wydarzenie pełne wiedzy, inspiracji oraz praktycznych przykładów wykorzystania konopi włóknistych - informuje organizator Jerzy Święcicki - prezes Fundacji SiejeMy Konopie.
- To roślina, której możliwości i zastosowania doceniali nasi dziadkowie, kiedy to Polska w latach jeszcze 60. była jedną z trzech potęg producentów konopi - mówi Jerzy Święcki. - My teraz wracamy do tej wiedzy naszych dziadków, ale przekazujemy ją w nowoczesny, innowacyjny sposób. Przypominamy, jak bardzo konopie są rośliną dobrą zarówno dla rolnictwa, jak i konsumentów. Jest to roślina, która naszym zdaniem powinna być strategiczną rośliną, gdyż ubierze, wyżywi i zbuduje schronienie.
Podobno konopie włókniste mogą mieć aż 50 tys. zastosowań w przemyśle. Są w stanie zastąpić plastik.
Święto Konopi w sąsiedztwie pomnika bitwy pod Płowcach w sobotę od 14:00 do 21:00, a w niedzielę od 10:00 do 20:00.
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