Mobilne PSZOK-i zdają egzamin. Tony odpadów znikają z bydgoskich osiedli

2026-07-25, 15:20  Damian Klich/KB
Prawie 2 tysiące osób skorzystało w Bydgoszczy z mobilnego PSZOK-u/fot. bydgoszcz.pl

Prawie 2 tysiące osób skorzystało w Bydgoszczy z mobilnego PSZOK-u/fot. bydgoszcz.pl

Prawie 2 tysiące osób skorzystało z mobilnego PSZOK-u. Obwoźne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jeżdżą po Bydgoszczy od marca - dotychczas pojawiały się w 40 lokalizacjach.

Jakie odpady mieszkańcy miasta do nich dostarczyli?

- 20 ton tekstyliów i zużytej odzieży, która nie nadaje się już do ponownego użytku, 983 opony, 3 tony zużytych farb i wiaderek po farbach, ponad 3 tony elektrosprzętu, oczywiście tego drobnego - podaje Klaudia Subutkiewicz, dyrektor Wydziału Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Wśród odpadów było także prawie 400 kg baterii, 20 kg żarówek, prawie 100 kg zużytych płyt CD oraz prawie 25 kg zużytych leków.

- Dostarczając odpady do mobilnych PSZOK-ów, trzeba pamiętać, żeby zawsze mieć ze sobą dowód uiszczenia opłaty za śmieci oraz tzw. „Wymiar opłat”, jeżeli jest to zabudowa wielorodzinna - przypomina Klaudia Subutkiewicz.

Dodaje, że w przypadku większej ilości odpadów warto skorzystać ze stacjonarnych PSZOK-ów. Te dostępne są w godzinach 8-20 (ostatni klient przyjmowany jest do 19.30).

Punkty znajdują się przy:

  • ul. Ołowianej 43 (tel. 502 770 428),
  • ul. Jasinieckiej 7a (tel. 502 770 452) - w środy nieczynny,
  • ul. Inwalidów 15 (tel. 502 770 531).

Mówi Klaudia Subutkiewicz

Bydgoszcz

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