Dwie osoby ranne w wieczornym wypadku w Strzyżawie pod Bydgoszczą. Utrudnienia na DK 80, na wyjeździe w stronę Torunia

2026-07-24, 20:51 Tatiana Adonis/BN

Fot. ilustracyjna

Na DK 80, tuż za Mostem Fordońskim ok. 18:30 doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym. W efekcie zablokowana została trasa na linii Bydgoszcz-Toruń.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jadący od strony Torunia kierowca jednośladu zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z oplem, którym podróżowały dwie osoby. Motocyklista jak i kierująca autem kobieta trafili do szpitala. Oboje byli trzeźwi. Pasażerce samochodu nic się nie stało.



Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, po godz. 21:00 służby wprowadziły ruch wahadłowy.