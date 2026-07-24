Dwie osoby ranne w wieczornym wypadku w Strzyżawie pod Bydgoszczą [AKTUALIZACJA]
Na DK 80, tuż za Mostem Fordońskim ok. 18:30 doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym. W efekcie zablokowana została trasa na linii Bydgoszcz-Toruń.
Aktualizacja: Policjanci skierują do sądu wniosek o ukaranie 32-letniego motocyklisty, który podczas wyprzedzania zderzył się z samochodem osobowym. Mężczyźnie zatrzymano prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Dowód rejestracyjny zatrzymano też kobiecie kierującej osobówką.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że jadący od strony Torunia kierowca jednośladu zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z oplem, którym podróżowały dwie osoby. Motocyklista jak i kierująca autem kobieta trafili do szpitala. Oboje byli trzeźwi. Pasażerce samochodu nic się nie stało.
Jak dowiedziało się Polskie Radio PiK, po godz. 21:00 służby wprowadziły ruch wahadłowy.