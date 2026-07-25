Mężczyźni mogli się bezpłatnie zbadać w Grudziądzu. Akcja „Panowie! Jazda Po Zdrowie”

2026-07-25, 08:30 Marcin Doliński/BN

Akcja „Panowie! Jazda Po Zdrowie” w Grudziądzu/fot. Marcin Doliński

W piątek panowie mogli zrobić bezpłatne badania w ramach akcji „Panowie! Jazda Po Zdrowie”, organizowanej przez Fundację Hasco-Lek Polska. W specjalnej mobilnej przychodni, nazwanej Hascobusem, można było m.in. sprawdzić ciśnienie, wykonać USG czy zbadać swoją sprawność oraz skład ciała.

- W Hascobusie można wykonać badania w czterech gabinetach - tłumaczy Katarzyna Kozłowska-Panek z Fundacji Hasco-Lek. - Jest gabinet USG, pielęgniarski, długowieczności i sprawności oraz farmaceuty. Kampania „Panowie! Jazda Po Zdrowie” zdecydowanie jest potrzebna - uważa.



Mobilna przychodnia odwiedzi w sumie 18 miast w dziewięciu województwach. Wielki finał akcji w sobotę (25 lipca) w Warszawie.



Więcej w relacji Marcina Dolińskiego poniżej.