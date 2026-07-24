Perseidy nad Kujawami i Pomorzem. Regionalne Astrobazy zapraszają na wspólne obserwacje nieba

2026-07-24, 18:34 BN

Perseidy nad Kujawami i Pomorzem/fot. Pixabay/ilustracyjna

Od końca lipca do końca sierpnia w Astrobazach województwa kujawsko-pomorskiego oraz na Zamku Bierzgłowskim odbędzie się cykl wydarzeń „Obserwujemy Perseidy w Astrobazach”. Na uczestników czekają pokazy nieba, obserwacje przez teleskopy i rodzinne warsztaty.

- Perseidy to jeden z najbardziej znanych i najaktywniejszych rojów meteorów - podaje na swojej stronie internetowej Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji. - Każdego roku Ziemia przechodzi przez strumień drobin materii pozostawionych przez kometę 109P/Swift–Tuttle. Wpadające w atmosferę Ziemi cząstki spalają się, tworząc efektowne smugi światła, potocznie nazywane „spadającymi gwiazdami”. Maksimum aktywności roju przypada w połowie sierpnia, dlatego właśnie wtedy warto spojrzeć w niebo - czytamy.



Organizatorzy przygotowali różnorodny program. W zależności od miejsca będzie można obserwować niebo przez teleskopy, uczestniczyć w pokazach astronomicznych, spotkaniach z pasjonatami astronomii, warsztatach edukacyjnych i rodzinnych, prezentacjach oraz konkursach związanych z odkrywaniem Wszechświata.



Wydarzenia są otwarte dla wszystkich.



Terminy i miejsca wydarzeń:



Rypin (MOSiR, ul. Sportowa 41) – 25.07.2026, godz. 18:00–22:00

Świecie – 31.07.2026, godz. 20:00–24:00

Radziejów – 12.08.2026, godz. 19:00–23:00

Żnin – 12.08.2026, godz. 19:30–23:30

Kruszwica – 12.08.2026, godz. 20:00–24:00

Gniewkowo – 14.08.2026, godz. 19:00–23:00

Gostycyn – 14.08.2026, godz. 19:00–23:00

Unisław – 18.08.2026, godz. 19:00–23:00

Inowrocław – 22.08.2026, godz. 18:00–22:00

Brodnica – 24.08.2026, godz. 19:00–23:00

Jabłonowo Pomorskie – 26.08.2026, godz. 19:00–23:00

Zamek Bierzgłowski – 28.08.2026, godz. 18:00–22:00

Dobrzyń nad Wisłą – 29.08.2026, godz. 17:00–22:00