Perseidy nad Kujawami i Pomorzem. Regionalne Astrobazy zapraszają na wspólne obserwacje nieba

2026-07-24, 18:34  BN
Perseidy nad Kujawami i Pomorzem/fot. Pixabay/ilustracyjna

Perseidy nad Kujawami i Pomorzem/fot. Pixabay/ilustracyjna

Od końca lipca do końca sierpnia w Astrobazach województwa kujawsko-pomorskiego oraz na Zamku Bierzgłowskim odbędzie się cykl wydarzeń „Obserwujemy Perseidy w Astrobazach”. Na uczestników czekają pokazy nieba, obserwacje przez teleskopy i rodzinne warsztaty.

- Perseidy to jeden z najbardziej znanych i najaktywniejszych rojów meteorów - podaje na swojej stronie internetowej Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji. - Każdego roku Ziemia przechodzi przez strumień drobin materii pozostawionych przez kometę 109P/Swift–Tuttle. Wpadające w atmosferę Ziemi cząstki spalają się, tworząc efektowne smugi światła, potocznie nazywane „spadającymi gwiazdami”. Maksimum aktywności roju przypada w połowie sierpnia, dlatego właśnie wtedy warto spojrzeć w niebo - czytamy.

Organizatorzy przygotowali różnorodny program. W zależności od miejsca będzie można obserwować niebo przez teleskopy, uczestniczyć w pokazach astronomicznych, spotkaniach z pasjonatami astronomii, warsztatach edukacyjnych i rodzinnych, prezentacjach oraz konkursach związanych z odkrywaniem Wszechświata.

Wydarzenia są otwarte dla wszystkich.

Terminy i miejsca wydarzeń:

  • Rypin (MOSiR, ul. Sportowa 41) – 25.07.2026, godz. 18:00–22:00
  • Świecie – 31.07.2026, godz. 20:00–24:00
  • Radziejów – 12.08.2026, godz. 19:00–23:00
  • Żnin – 12.08.2026, godz. 19:30–23:30
  • Kruszwica – 12.08.2026, godz. 20:00–24:00
  • Gniewkowo – 14.08.2026, godz. 19:00–23:00
  • Gostycyn – 14.08.2026, godz. 19:00–23:00
  • Unisław – 18.08.2026, godz. 19:00–23:00
  • Inowrocław – 22.08.2026, godz. 18:00–22:00
  • Brodnica – 24.08.2026, godz. 19:00–23:00
  • Jabłonowo Pomorskie – 26.08.2026, godz. 19:00–23:00
  • Zamek Bierzgłowski – 28.08.2026, godz. 18:00–22:00
  • Dobrzyń nad Wisłą – 29.08.2026, godz. 17:00–22:00
Więcej informacji TUTAJ.

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