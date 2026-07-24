Prestiżowa instytucja naukowa z siedzibą w Toruniu. Będzie prowadziła badania m. in. w zakresie ochrony środowiska

2026-07-24, 20:43 Monika Kaczyńska, PAP/BN

Na zdjęciu od lewej: dyrektor MIChA PAN prof. dr hab. Bogusław Buszewski, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i prezes PAN prof. dr hab. Marek Konarzewski/fot. PAP/Agnieszka Bielecka

Prowadzenie badań, transfer wiedzy, komercjalizacja nauki - to główne zadania nowego ośrodka naukowego w Toruniu. Chodzi o Międzynarodowy Instytut Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk.

Instytut będzie prowadził badania m.in. w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i innowacji biomedycznych.



- Dzieje się historia, po kilkudziesięciu latach zastoju Polska Akademia Nauk tworzy nowy instytut - mówi prof. Marek Konarzewski, prezes Polskiej Akademii Nauk. - To instytut wyjątkowy, bo naukowy, ale jednocześnie nakierowany na to, żeby efekty jego pracy można było wdrażać i widzieć w życiu codziennym - dodaje.



W uroczystej inauguracji działalności instytutu wziął udział również marszałek województwa Piotr Całbecki. - Nauka jest motorem rozwoju gospodarczego. Utworzenie instytutu jest odpowiedzią na rosnące znaczenie chemii analitycznej i jej zastosowań we współczesnym świecie. Ta dziedzina odgrywa kluczową rolę m.in. w rozwoju technologii biomedycznych oraz farmacji i inżynierii materiałowej, wypracowuje też nowoczesne metody analiz i pomiarów dla ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności - podkreśla.



Zostało też podpisane porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju nauki, badań oraz transferu wiedzy i potencjału innowacyjnego na terenie naszego województwa. Sygnatariuszami są przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego oraz Międzynarodowego Instytutu Chemii Analitycznej PAN.



- Instytut, który będzie prowadził interdyscyplinarne badania m.in. w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności i innowacji biomedycznych, będzie działał w modelu sieciowym. Centrala będzie w Toruniu, a jednostki w Gdańsku, Białymstoku, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu i Poznaniu. Docelowo zatrudni 500 pracowników naukowych - informuje rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Beata Krzemińska.