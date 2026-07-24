„Nie jestem już szefem PiS w okręgu bydgoskim” - mówi Polskiemu Radiu PiK poseł Łukasz Schreiber

Łukasz Schreiber/fot. Facebook/Łukasz Schreiber - Poseł na Sejm RP
- Z pewnością nie jestem już szefem PiS w okręgu bydgoskim. Trudno być szefem struktur, nie będąc w partii - powiedział nam poseł Łukasz Schreiber. Były minister w rządzie Mateusza Morawieckiego znalazł się w grupie posłów, którzy nie podpisali deklaracji lojalności wobec Prawa i Sprawiedliwości. Prezes partii Jarosław Kaczyński poinformował, że ta grupa zrezygnowała z członkostwa w PiS-ie.
Łukasz Schreiber w rozmowie z Polskim Radiem PiK powiedział, że nie wiadomo, czy stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego będzie w naszym regionie tworzyć swoje struktury. - Zobaczymy, jakie będą decyzje zarządu stowarzyszenia, bo nie mamy przygotowanego planu na wyjście. Do końca była nadzieja na doprowadzenie do porozumienia, ale wyszło inaczej - przyznał poseł.
Podkreślił, że stowarzyszenie będzie zabiegać o poparcie zwolenników obozu patriotycznego. - Chcemy się zwrócić do umiarkowanych wyborców, którzy są często zmęczeni, że zamiast mówienia o problemach i nazywaniu ich komuś wystarczą personalne wojny - dodał.
Łukasz Schreiber podkreślił, że działanie stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego ma tylko pozytywne działanie. Chodziło o pozyskiwanie nowych wyborców. W jego ocenie rozłam w partii jest efektem działania grupy intrygantów, którzy dążyli do pozbycia się z PiS-u Mateusza Morawieckiego. - Taka była decyzja, że lepiej, żeby odszedł Mateusz Morawiecki i ci posłowie, niż Jacek Kurski, Patryk Jaki, Jacek Sasin i kilka innych osób - powiedział Polskiemu Radiu PiK Łukasz Schreiber.
Więcej w poniższej rozmowie Michała Słobodziana z Łukaszem Schreiberem.
Przypomnijmy, w czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków stowarzyszenia „Rozwój Plus”, które założył Mateusz Morawiecki. Nie podpisali oni oświadczeń.
- Ponad 30 posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. We wtorek odbędzie się posiedzenie komitetu politycznego, który przyjmie ten fakt do wiadomości - ogłosił Jarosław Kaczyński. W ten sposób z partią pożegnali się m.in. posłowie z naszego regionu - Łukasz Schreiber i Krzysztof Szczucki.
Rozmowa Michała Słobodziana z Łukaszem Schreiberem
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