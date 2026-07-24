Koniec oględzin ludzkich szczątków znalezionych w lesie koło Rypina. Najpewniej należą do zaginionej Jowity Zielińskiej

2026-07-24, 15:22  Marek Ledwosiński/BN
Koniec oględzin ludzkich szczątków znalezionych w lesie koło Rypina/fot. KPP w Rypinie/Archiwum

Koniec oględzin ludzkich szczątków znalezionych w lesie koło Rypina/fot. KPP w Rypinie/Archiwum

Zakończyły się oględziny ludzkich szczątków, znalezionych w minioną sobotę w lesie koło Rypina, a konkretniej pod Rogowem. Wiele przemawia za tym, że to zaginiona przed dwoma laty Jowita Zielińska.

Oględziny i analiza odnalezionych szczątków odbyły się w Zakładzie Medycyny Sądowej w Bydgoszczy. Trwały dwa dni. Po ich zakończeniu Prokuratura Okręgowa we Włocławku oświadczyła, że - dla dobra śledztwa - nie będzie w tej sprawie udzielać żadnych informacji. Jednak wcześniej, tuż po odnalezieniu szczątków, rzeczniczka prokuratury prok. Małgorzata Kręcicka informowała, że najprawdopodobniej to zwłoki zaginionej dwa lata temu kobiety.

Z wieści nieoficjalnych wynika, że przy szczątkach znaleziono medalik z wygrawerowanym imieniem zmarłego męża Jowity, a pozostałości odzieży sugerują, że jest to ubranie, w którym kobieta wyszła z domu.

Przypomnijmy, Jowita Zielińska zaginęła 6 lipca 2024 roku. Po raz ostatni była widziana, gdy wracała rowerem z pracy. Kilka tygodni później w lesie odnaleziono rower Jowity.

O tym, czy znalezione teraz szczątki to ciało Jowity, zadecydują testy genetyczne.

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