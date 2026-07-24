Dwie pandy rude przyszły na świat. To kolejne narodziny w toruńskim zoo

2026-07-24, 16:10 BN

Młode pandy z toruńskiego zoo/fot. Ogród Zoobotaniczny w Toruniu/Facebook

Para pand rudych z Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu po raz trzeci doczekała się potomstwa. Dwa młode urodziły się 18 czerwca i na razie pozostają pod opieką matki w ukrytym gnieździe.

Po narodzinach pandy ważyły około 100 gramów, jednak dzięki mleku matki szybko przybierają na wadze. Opiekunowie regularnie monitorują ich rozwój. Podczas ostatniego czwartkowego ważenia młode osiągnęły masę 375 i 450 gramów.



Na razie nie wiadomo, jakiej płci są młode. Ma to zostać ustalone podczas zaplanowanych na przyszły tydzień zabiegów weterynaryjnych, obejmujących m.in. odrobaczanie i czipowanie.



Narodziny pand rudych mają duże znaczenie, ponieważ gatunek jest zagrożony wyginięciem. Każde kolejne młode zwiększają szanse na odbudowę jego populacji.



Młode pandy rude przez pierwsze miesiące życia pozostają w ukryciu. Gniazdo zaczynają opuszczać w wieku około trzech miesięcy. Do czwartego życia żywią się wyłącznie mlekiem matki, a później stopniowo przechodzą na pokarm stały, w tym bambus.



Opiekunowie z Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu podkreślają, że śmiertelność młodych pand rudych jest wysoka i liczą, że maluchy będą rozwijać się prawidłowo.



