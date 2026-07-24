Brutalny atak pod Inowrocławiem. Oprawcy grozili młodemu mężczyźnie bronią, mieli kastet [wideo]
Jako agresorów poszkodowany wskazał dwóch mężczyzn. Mówi, że zaproponowali mu, że podwiozą go, a w drodze pobili. Jednego zatrzymano w Bydgoszczy, drugiego w Toruniu.
Kryminalni z Bydgoszczy przy wsparciu kontrterrorystów zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 38 i 51 lat. To oni mieli napaść na 21-latka i pobić go. Zgłosił się na policję w Inowrocławiu.
- Kiedy był w Bydgoszczy dwóch mężczyzn zaproponowało mu podwiezienie do domu w Inowrocławiu. Jak się później okazało, był to pretekst do zaatakowania. Jeden z agresorów, grożąc przedmiotem przypominającym broń palną i kastetem, zażądał oddania telefonu komórkowego. Następnie 21-latek został pobity przez obu mężczyzn i pozostawiony w Tucznie (powiat inowrocławski) - relacjonuje mł. asp. Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
Dwa dni później funkcjonariusze zatrzymali na bydgoskich Bielawach 38-latka. W domu miał woreczek z suszem roślinnym. 51-latka kryminalni zlokalizowali i zatrzymali w Toruniu.
- Obaj usłyszeli zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.
- Młodszy odpowie za posiadanie narkotyków.
- Decyzją sądu zatrzymani spędzą najbliższe trzy miesiące w areszcie.
- Grozi im do 20 lat więzienia.