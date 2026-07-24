Brutalny atak pod Inowrocławiem. Oprawcy grozili młodemu mężczyźnie bronią, mieli kastet [wideo]

2026-07-24, 17:00 Dorota Witt

Kryminalni z Bydgoszczy przy wsparciu kontrterrorystów zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 38 i 51 lat/ Fot. KMP w Bydgoszczy

Jako agresorów poszkodowany wskazał dwóch mężczyzn. Mówi, że zaproponowali mu, że podwiozą go, a w drodze pobili. Jednego zatrzymano w Bydgoszczy, drugiego w Toruniu.

Kryminalni z Bydgoszczy przy wsparciu kontrterrorystów zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 38 i 51 lat. To oni mieli napaść na 21-latka i pobić go. Zgłosił się na policję w Inowrocławiu.



- Kiedy był w Bydgoszczy dwóch mężczyzn zaproponowało mu podwiezienie do domu w Inowrocławiu. Jak się później okazało, był to pretekst do zaatakowania. Jeden z agresorów, grożąc przedmiotem przypominającym broń palną i kastetem, zażądał oddania telefonu komórkowego. Następnie 21-latek został pobity przez obu mężczyzn i pozostawiony w Tucznie (powiat inowrocławski) - relacjonuje mł. asp. Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.



Dwa dni później funkcjonariusze zatrzymali na bydgoskich Bielawach 38-latka. W domu miał woreczek z suszem roślinnym. 51-latka kryminalni zlokalizowali i zatrzymali w Toruniu.



Obaj usłyszeli zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

Młodszy odpowie za posiadanie narkotyków.

Decyzją sądu zatrzymani spędzą najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Grozi im do 20 lat więzienia.